Главную новогоднюю елку России пустят на клюшки и кормушки

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Главную новогоднюю елку России демонтируют 19 января
Главную новогоднюю елку России демонтируют 19 января Фото:

После того как новогодняя елка России будет демонтирована с Соборной площади Кремля, из нее планируют сделать различные сувениры, скворечники, кормушки для птиц и хоккейные клюшки. Об этом рассказали в пресс-службе управления делами президента РФ.

«Ствол и ветки дерева после сушки и специальной обработки отправляются в мастерскую, где кремлевская новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров», — сообщили РИА Новости в пресс-службе. Например, после обработки из дерева сделают памятные часы, скворечники, кормушки для птиц, хоккейные клюшки. А ветки и хвою отправят в зоопарки. 

Кроме того, в рамках акции «Детки Кремлевской елки» пророщенные семена будут высажены в виде аллей по всей стране. Эти семена также станут частью экологических уроков и мастер-классов в детских садах и школах, давая шанс каждому ребенку вырастить свою собственную маленькую Кремлевскую елку.

Главная елка страны была спилена 9 декабря недалеко от деревни Знаменка и доставлена в Кремль 12 декабря. Ее уберут 19 января. 

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После того как новогодняя елка России будет демонтирована с Соборной площади Кремля, из нее планируют сделать различные сувениры, скворечники, кормушки для птиц и хоккейные клюшки. Об этом рассказали в пресс-службе управления делами президента РФ. «Ствол и ветки дерева после сушки и специальной обработки отправляются в мастерскую, где кремлевская новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров», — сообщили РИА Новости в пресс-службе. Например, после обработки из дерева сделают памятные часы, скворечники, кормушки для птиц, хоккейные клюшки. А ветки и хвою отправят в зоопарки.  Кроме того, в рамках акции «Детки Кремлевской елки» пророщенные семена будут высажены в виде аллей по всей стране. Эти семена также станут частью экологических уроков и мастер-классов в детских садах и школах, давая шанс каждому ребенку вырастить свою собственную маленькую Кремлевскую елку. Главная елка страны была спилена 9 декабря недалеко от деревни Знаменка и доставлена в Кремль 12 декабря. Ее уберут 19 января. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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