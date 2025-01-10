После того как новогодняя елка России будет демонтирована с Соборной площади Кремля, из нее планируют сделать различные сувениры, скворечники, кормушки для птиц и хоккейные клюшки. Об этом рассказали в пресс-службе управления делами президента РФ.
«Ствол и ветки дерева после сушки и специальной обработки отправляются в мастерскую, где кремлевская новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров», — сообщили РИА Новости в пресс-службе. Например, после обработки из дерева сделают памятные часы, скворечники, кормушки для птиц, хоккейные клюшки. А ветки и хвою отправят в зоопарки.
Кроме того, в рамках акции «Детки Кремлевской елки» пророщенные семена будут высажены в виде аллей по всей стране. Эти семена также станут частью экологических уроков и мастер-классов в детских садах и школах, давая шанс каждому ребенку вырастить свою собственную маленькую Кремлевскую елку.
Главная елка страны была спилена 9 декабря недалеко от деревни Знаменка и доставлена в Кремль 12 декабря. Ее уберут 19 января.
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