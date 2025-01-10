Министры стран НАТО признают, что украинцы устали от СВО

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Настрой после встречи в формате «Рамштайн» — негативный, заявил глава МО Польши
Настрой после встречи в формате «Рамштайн» — негативный, заявил глава МО Польши Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина сталкивается с значительными трудностями в боевых действиях с РФ, а сами граждане уже устали от конфликта. Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он также отметил, что настрой группы западных стран, координирующих военные поставки Киеву, оказался негативными.

«Прежде всего, настрой [после встречи в формате „Рамштайн“] не положительный — я должен это прямо сказать. <...> Во-первых, тяжелая ситуация на Украине. Ситуация на линии фронта на самом деле очень тяжелая, усталость от войны на Украине огромная, и людям уже это надоело», — подчеркнул Косиняк-Камыш. Об этом он сообщил в эфире радиостанции RMF FM.

Очередное 25-е заседание контактной группы по координации военных поставок для Украины прошел 9 января на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Учитывая настроения в Белом доме, это событие может оказаться последним в данном формате.

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Украина сталкивается с значительными трудностями в боевых действиях с РФ, а сами граждане уже устали от конфликта. Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он также отметил, что настрой группы западных стран, координирующих военные поставки Киеву, оказался негативными. «Прежде всего, настрой [после встречи в формате „Рамштайн“] не положительный — я должен это прямо сказать. <...> Во-первых, тяжелая ситуация на Украине. Ситуация на линии фронта на самом деле очень тяжелая, усталость от войны на Украине огромная, и людям уже это надоело», — подчеркнул Косиняк-Камыш. Об этом он сообщил в эфире радиостанции RMF FM. Очередное 25-е заседание контактной группы по координации военных поставок для Украины прошел 9 января на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Учитывая настроения в Белом доме, это событие может оказаться последним в данном формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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