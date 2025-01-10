Министры стран НАТО признают, что украинцы устали от СВО

Украина сталкивается с значительными трудностями в боевых действиях с РФ, а сами граждане уже устали от конфликта. Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он также отметил, что настрой группы западных стран, координирующих военные поставки Киеву, оказался негативными.
«Прежде всего, настрой [после встречи в формате „Рамштайн“] не положительный — я должен это прямо сказать. <...> Во-первых, тяжелая ситуация на Украине. Ситуация на линии фронта на самом деле очень тяжелая, усталость от войны на Украине огромная, и людям уже это надоело», — подчеркнул Косиняк-Камыш. Об этом он сообщил в эфире радиостанции RMF FM.
Очередное 25-е заседание контактной группы по координации военных поставок для Украины прошел 9 января на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Учитывая настроения в Белом доме, это событие может оказаться последним в данном формате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.