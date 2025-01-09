09 января 2025

В ХМАО дрифт на оживленном перекрестке закончился для водителя погоней. Видео

В ХМАО сотрудники Росгвардии устроили погоню за дрифтером
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате погони сотрудникам Росгвардии удалось догнать водителя-лихача
В результате погони сотрудникам Росгвардии удалось догнать водителя-лихача Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель решил устроить дрифт посреди оживленного перекрестка. Лихачество закончилось для водителя погоней от Росгвардии. 

«Дрифт на перекрёстке Ленина — Дружбы Народов закончился преследованием Росгвардией», — рассказали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». К публикации приложили видео с камер видеонаблюдения. 

На записи видно, как водитель на черном автомобиле пустил машину в занос прямо посреди оживленного перекрестка. С другой стороны проезжей части находился автомобиль Росгвардии. Сотрудники заметили лихача и отправились за ним в погоню. Долго она не продлилась, уже через несколько перекрестков водителя остановили. 

В пресс-службу ведомства направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало о подобном инциденте в югорском Пыть-Яхе. Там водители устроили дрифт прямо на центральной площади города. Личности всех лихачей установили полицейские и привлекли к ответственности

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель решил устроить дрифт посреди оживленного перекрестка. Лихачество закончилось для водителя погоней от Росгвардии.  «Дрифт на перекрёстке Ленина — Дружбы Народов закончился преследованием Росгвардией», — рассказали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». К публикации приложили видео с камер видеонаблюдения.  На записи видно, как водитель на черном автомобиле пустил машину в занос прямо посреди оживленного перекрестка. С другой стороны проезжей части находился автомобиль Росгвардии. Сотрудники заметили лихача и отправились за ним в погоню. Долго она не продлилась, уже через несколько перекрестков водителя остановили.  В пресс-службу ведомства направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало о подобном инциденте в югорском Пыть-Яхе. Там водители устроили дрифт прямо на центральной площади города. Личности всех лихачей установили полицейские и привлекли к ответственности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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