В Нижневартовске (ХМАО) водитель решил устроить дрифт посреди оживленного перекрестка. Лихачество закончилось для водителя погоней от Росгвардии.
«Дрифт на перекрёстке Ленина — Дружбы Народов закончился преследованием Росгвардией», — рассказали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». К публикации приложили видео с камер видеонаблюдения.
На записи видно, как водитель на черном автомобиле пустил машину в занос прямо посреди оживленного перекрестка. С другой стороны проезжей части находился автомобиль Росгвардии. Сотрудники заметили лихача и отправились за ним в погоню. Долго она не продлилась, уже через несколько перекрестков водителя остановили.
В пресс-службу ведомства направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о подобном инциденте в югорском Пыть-Яхе. Там водители устроили дрифт прямо на центральной площади города. Личности всех лихачей установили полицейские и привлекли к ответственности.
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