В Челябинске пропал 14-летний подросток. Он ушел 3 января из школы-интерната №13 на улице Трудовая, 16. Об этом рассказали в поисковом отряде «Легион-СПАС».
«Пропал подросток, 14 лет. Ушел 3 января с улицы Трудовая, 16. С тех пор его местонахождение неизвестно», — рассказали активисты.
Юноша худощавого телосложения, его рост составляет около 160 сантиметров. Волосы короткие, темные. Он было одет в длинный пуховик, шапку-ушанку, спортивные штаны и ботинки. Вся одежда черного цвета. В поисковом отряде просят тех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефону: 8 (909) 073-90-57.
Парень не первый раз сбегает из соцучреждения. Как URA.RU писало ранее, поиски юноши объявляли в сентябре.
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