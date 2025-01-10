10 января 2025

В Челябинске восемь дней ищут 14-летнего подростка, сбежавшего из интерната. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юноша ушел из школы-интерната в Челябинске
Юноша ушел из школы-интерната в Челябинске Фото:

В Челябинске пропал 14-летний подросток. Он ушел 3 января из школы-интерната №13 на улице Трудовая, 16. Об этом рассказали в поисковом отряде «Легион-СПАС».

«Пропал подросток, 14 лет. Ушел 3 января с улицы Трудовая, 16. С тех пор его местонахождение неизвестно», — рассказали активисты.

Юноша худощавого телосложения, его рост составляет около 160 сантиметров. Волосы короткие, темные. Он было одет в длинный пуховик, шапку-ушанку, спортивные штаны и ботинки. Вся одежда черного цвета. В поисковом отряде просят тех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефону: 8 (909) 073-90-57.

Парень не первый раз сбегает из соцучреждения. Как URA.RU писало ранее, поиски юноши объявляли в сентябре. 

Парня разыскивают с 3 января 2025 года
Парня разыскивают с 3 января 2025 года
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В Челябинске пропал 14-летний подросток. Он ушел 3 января из школы-интерната №13 на улице Трудовая, 16. Об этом рассказали в поисковом отряде «Легион-СПАС». «Пропал подросток, 14 лет. Ушел 3 января с улицы Трудовая, 16. С тех пор его местонахождение неизвестно», — рассказали активисты. Юноша худощавого телосложения, его рост составляет около 160 сантиметров. Волосы короткие, темные. Он было одет в длинный пуховик, шапку-ушанку, спортивные штаны и ботинки. Вся одежда черного цвета. В поисковом отряде просят тех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефону: 8 (909) 073-90-57. Парень не первый раз сбегает из соцучреждения. Как URA.RU писало ранее, поиски юноши объявляли в сентябре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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