11 января 2025
10 января 2025

В Челябинской области сотруднице объявили выговор за прохождение диспансеризации

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство не согласилось с доводами сотрудницы Фото:

В Златоусте сотруднице «РЖД» объявили выговор за прохождение диспансеризации. Работодатель посчитал посещение работником медицинских специалистов нарушением трудовой дисциплины. Однако городской суд встал на сторону женщины.

«Работница с 20-летним стажем решила пройти диспансеризацию. Написала заявление, получила согласование руководителя, посетила врачей. Однако позже ей объявили выговор за прогул», — сообщается на сайте независимого профсоюза «Профсвобода».

По сведениям ресурса, в итоге Златоустовский городской суд встал на сторону истицы, признав приказ о выговоре работодателя незаконным. Женщина доказала посещение медицинского учреждения и даже компенсировала время отсутствия на работе. Однако представитель «РЖД» подал апелляционную жалобу, не согласившись с решением.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр «ЮУЖД» с просьбой предоставить комментарий по ситуации. При наличии он будет опубликован.

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В Златоусте сотруднице «РЖД» объявили выговор за прохождение диспансеризации. Работодатель посчитал посещение работником медицинских специалистов нарушением трудовой дисциплины. Однако городской суд встал на сторону женщины. «Работница с 20-летним стажем решила пройти диспансеризацию. Написала заявление, получила согласование руководителя, посетила врачей. Однако позже ей объявили выговор за прогул», — сообщается на сайте независимого профсоюза «Профсвобода». По сведениям ресурса, в итоге Златоустовский городской суд встал на сторону истицы, признав приказ о выговоре работодателя незаконным. Женщина доказала посещение медицинского учреждения и даже компенсировала время отсутствия на работе. Однако представитель «РЖД» подал апелляционную жалобу, не согласившись с решением. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр «ЮУЖД» с просьбой предоставить комментарий по ситуации. При наличии он будет опубликован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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