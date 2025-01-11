В Челябинской области сотруднице объявили выговор за прохождение диспансеризации

В Златоусте сотруднице «РЖД» объявили выговор за прохождение диспансеризации. Работодатель посчитал посещение работником медицинских специалистов нарушением трудовой дисциплины. Однако городской суд встал на сторону женщины.
«Работница с 20-летним стажем решила пройти диспансеризацию. Написала заявление, получила согласование руководителя, посетила врачей. Однако позже ей объявили выговор за прогул», — сообщается на сайте независимого профсоюза «Профсвобода».
По сведениям ресурса, в итоге Златоустовский городской суд встал на сторону истицы, признав приказ о выговоре работодателя незаконным. Женщина доказала посещение медицинского учреждения и даже компенсировала время отсутствия на работе. Однако представитель «РЖД» подал апелляционную жалобу, не согласившись с решением.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр «ЮУЖД» с просьбой предоставить комментарий по ситуации. При наличии он будет опубликован.
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