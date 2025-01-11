В Челябинской области сотруднице объявили выговор за прохождение диспансеризации

12 января 2025 в 03:19 Размер текста - 17 +

Руководство не согласилось с доводами сотрудницы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Златоусте сотруднице «РЖД» объявили выговор за прохождение диспансеризации. Работодатель посчитал посещение работником медицинских специалистов нарушением трудовой дисциплины. Однако городской суд встал на сторону женщины. «Работница с 20-летним стажем решила пройти диспансеризацию. Написала заявление, получила согласование руководителя, посетила врачей. Однако позже ей объявили выговор за прогул», — сообщается на сайте независимого профсоюза «Профсвобода». По сведениям ресурса, в итоге Златоустовский городской суд встал на сторону истицы, признав приказ о выговоре работодателя незаконным. Женщина доказала посещение медицинского учреждения и даже компенсировала время отсутствия на работе. Однако представитель «РЖД» подал апелляционную жалобу, не согласившись с решением. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр «ЮУЖД» с просьбой предоставить комментарий по ситуации. При наличии он будет опубликован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте сотруднице «РЖД» объявили выговор за прохождение диспансеризации. Работодатель посчитал посещение работником медицинских специалистов нарушением трудовой дисциплины. Однако городской суд встал на сторону женщины. «Работница с 20-летним стажем решила пройти диспансеризацию. Написала заявление, получила согласование руководителя, посетила врачей. Однако позже ей объявили выговор за прогул», — сообщается на сайте независимого профсоюза «Профсвобода». По сведениям ресурса, в итоге Златоустовский городской суд встал на сторону истицы, признав приказ о выговоре работодателя незаконным. Женщина доказала посещение медицинского учреждения и даже компенсировала время отсутствия на работе. Однако представитель «РЖД» подал апелляционную жалобу, не согласившись с решением. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр «ЮУЖД» с просьбой предоставить комментарий по ситуации. При наличии он будет опубликован.