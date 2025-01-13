На полках магазинов Екатеринбурга продают более 500 тонн просроченных консервов

В Екатеринбурге специалисты Россельхознадзора выявили более 500 тонн рыбных консервов неизвестного происхождения, производители которых продлевали сроки годности, смешивая продукцию с более свежей. Товар вводили в оборот две компании, рассказали в пресс-службе ведомства.
«ООО „Гринберри“ и ООО „Продэкспорт“ искусственно завышали объемы продукции и продлевали сроки годности. Так, когда заканчивались сроки годности одной партии консервов, ее объединяли с другой, „более свежей“, и таким образом продукция становилась пригодной к реализации», — следует из сообщения. Консервы также поступали в магазины Свердловской области и других регионов РФ.
Россельхознадзор аннулировал учетные записи производителей в ФГИС «ВетИС.Паспорт» и призвал получателей изъять из оборота партии консервов. Об этом также уведомили правоохранительные органы Свердловской области.
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