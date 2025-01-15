Бывшего вице-премьера пермского правительства Лопаеву выпустят на свободу

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Елена Лопаева будет на свободе пока младшему ребенку не исполнится 14 лет
Елена Лопаева будет на свободе пока младшему ребенку не исполнится 14 лет Фото:

Экс-председатель правительства Пермского края Елена Лопаева добилась отсрочки отбывания наказания. Она выйдет на свободу и не сядет в колонию пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

«Лопаева просила отсрочить ей наказание, но первая и апелляционная инстанция не стали этого делать. Кассация отменила это решение и при повторном рассмотрении ходатайства ей предоставили отсрочку отбывания наказания пока младшему ребенку не исполнится 14 лет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Лопаева признана виновной в том, что растратила 67,7 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век» когда была председателем краевого правительства. Ей было назначено четыре года лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей.

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Экс-председатель правительства Пермского края Елена Лопаева добилась отсрочки отбывания наказания. Она выйдет на свободу и не сядет в колонию пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. «Лопаева просила отсрочить ей наказание, но первая и апелляционная инстанция не стали этого делать. Кассация отменила это решение и при повторном рассмотрении ходатайства ей предоставили отсрочку отбывания наказания пока младшему ребенку не исполнится 14 лет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Лопаева признана виновной в том, что растратила 67,7 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век» когда была председателем краевого правительства. Ей было назначено четыре года лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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