Бывшего вице-премьера пермского правительства Лопаеву выпустят на свободу

Экс-председатель правительства Пермского края Елена Лопаева добилась отсрочки отбывания наказания. Она выйдет на свободу и не сядет в колонию пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.
«Лопаева просила отсрочить ей наказание, но первая и апелляционная инстанция не стали этого делать. Кассация отменила это решение и при повторном рассмотрении ходатайства ей предоставили отсрочку отбывания наказания пока младшему ребенку не исполнится 14 лет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Лопаева признана виновной в том, что растратила 67,7 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век» когда была председателем краевого правительства. Ей было назначено четыре года лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей.
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