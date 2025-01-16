Критик Кински разнес спецменю ресторанов Челябинска на фестивале уральской кухни

Критик Кински: личное разочарование в челябинском меню АУК — отсутствие щей

Кински возмутило обилие европейских блюд в меню и отсутствие уральских щей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске 12 заведений представили спецменю на фестиваль «Аутентичной уральской кухни», однако основная часть местных блюд вдохновлена европейской практикой. Как оценивает идеи шефов ресторанный критик Глориан Кински, что разочаровало и заинтересовало эксперта — в материале URA.RU.

«Моим личным разочарованием в меню фестиваля стало отсутствие уральских щей. Почему наши повара ищут вдохновение в европейской кухне? Потому что проще, привычнее и выдумывать ничего не надо. Ну, почти ничего — разве что как попиарить себя за счет фестиваля», — поделился с URA.RU Кински.

Критик отметил, что уральская кухня многолика и многонациональна. Он подчеркнул, что суть направления не только в региональных продуктах, но и в особенностях именно местной кухни. Если добавить в болоньезе мясо косули, паста не станет уральским блюдом, проиллюстрировал Кински. То же правило относится к террину, кишу, пралине, эклерам и даже драникам.

«Ржал как конь, читая „локальную историю“ ресторана „Луч“. Это не локальная история, это — локальная дичь. Перечитав пару раз, не понял вообще ничего. Что за „почтительный трепет“ из глубины леса? „Нечто волшебное“ — это что и в чем оно проявлялось?» — заявил URA.RU критик.

В спецменю «Луч» добавил «Варварину груздянку», рассказав про важность заботы друг о друге в трудные времена. По легенде, «волшебный» суп, который дарил всем веру и силу, готовила старушка Варвара. В Великую Отечественную войну в деревню пришел голод. Женщина собрала дружину и отправилась за груздями в лес, откуда все услышали «почтительный трепет», говорится в официальной карточке заведения.

Кински выделил четыре блюда, которые его заинтересовали

В список критика вошли налистники с уткой и соусом из икры судака и укропа в ресторане Balance, шаньга с уткой и ягодами из бара Stories, посикунчики с сердечками, пореем и творожным муссом из ресторана Plan B, а также утка, томленная в мясном соусе, с рагу из корнеплодов в свекле из заведения «Цыплята табака».

О полном списке блюд фестиваля в Челябинске URA.RU рассказывало ранее. В каждом заведении представили по три блюда общей стоимостью в 1700 рублей. Фестиваль продлится с 14 по 30 января.