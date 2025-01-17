В Челябинске Boris Bar освобождает помещение, в котором просуществовал 11 лет

В Челябинске бар Boris Bar 1 февраля освободит помещение на улице Карла Маркса, где он работал с 2013 года. Появится Boris на новой локации или окончательно закроется пока не известно. Как сообщил URA.RU собственник объекта Максим Хвесюк, договор аренды расторгнут по инициативе ресторатора.
«Предыдущее арендаторы съезжают 1 февраля. Объект пользуется спросом: помещение заинтересовало нескольких потенциальных нанимателей из сферы общепита», — сообщил URA.RU Хвесюк.
О причинах закрытия бара владельцу помещения не известно. Как он сообщил URA.RU, договор расторгнут по инициативе арендатора, предположив, что руководство «Бориса» могло устать от формата. Сейчас заведение занимается вывозом оборудования. Кто именно из участников рынка общепита заинтересовался локацией не разглашается.
Бар, проработавший 11 лет на цокольном этаже, с ноября 2024 года перешел только на доставку и самовывоз блюд. Продолжит ли Boris Bar работу, пока не известно. Стоимость аренды Хвесюк обозначил в 163 тысячи рублей за помещение площадью в 204,5 квадратных метра.
URA.RU обратилось с вопросом о дальнейшей судьбе бара к владелице заведения Татьяне Мизюриной. Ответ будет опубликован после получения.
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