Потеря года: какие заведения Челябинска закрылись в 2024

В Челябинске за год закрылось семь популярных заведений

17 декабря 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Основной причиной закрытий были ошибки в управлении и убыточность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске закрылись десятки заведений общепита, владельцы части из них открыли новые на месте изживших себя концепций. Как считает кулинарный критик Глориан Кински, причиной закрытия большинства заведений стало качество управления или устаревший формат. О том, какие рестораны и бары Челябинск потерял в 2024 году — рассказывает URA.RU. «Большинство заведений Челябинска закрывается из-за качества управления. Рестораны экономят на специалистах. Проект, как правило, изживают себя в течение трех — пяти лет», — заявил URA.RU Кински. «Потерянное общество» «Потерянное общество» или «Потеряшки», как называли бар завсегдатаи, закрылся в марте. Тогда заведение устроило прощальную вечеринку, объявив, что больше не откроется. По версии инсайдера URA.RU из сферы общепита, причиной стала завышенная стоимость аренды. Владелец помещения и ресторатор, как сообщил источник, не смогли прийти к компромиссу. Менять локацию бар не стал, попросту закрывшись. Команду распустили, после чего часть сотрудников вовсе переехали из Челябинска. Двухэтажный бар славился спокойной обстановкой с декором, привезенным из Лондона, предпочтительно европейским меню и авторскими коктейлями. Для последних существовала отдельная карта на шесть страниц. «Популист» На месте «Популиста» откроют новый проект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бистро «Популист» объявило о закрытии осенью. Владелец и основатель Семен Паклин уже менял формат в 2021 году при переезде заведения, однако теперь он принял решение провести ребрендинг. До 2021 года проект существовал как кофейня, но в последующем меню дополнила авторская кухня и коктейли. Основная часть меню — европейские блюда из мяса и морепродуктов. Причиной закрытия «Популиста» стали ошибки в управлении, признался ресторатор. «Я вижу две основных причины произошедшего. Во-первых: недостаток компетенции, объективно, мне просто не хватило управленческого навыка. Вторая причина: отсутствие достаточного бюджета, забегая вперед, скажу сразу, это тоже больше оправдание. Если не хватает бюджета, нужно решать задачу за счет креатива», — заявил Паклин на официальной странице заведения. «Помидор» «Помидор» продолжил работу на площади Революции Фото: Илья Московец © URA.RU Точка легендарной пиццерии «Помидор» прекратила принимать гостей в мае. На ее месте прежние владельцы открыли семейный ресторан «Ленина,81», полностью сменив формат и облик помещения. По мнению критика, рестораторы могли почувствовать усталость спустя 15 лет существования проекта и решили освежить бизнес. Точки на площади Революции и в Копейске при этом продолжили работу. Долгое время сеть была одним из главных проектов холдинга «Центр гостеприимства „Европа“». «Независимая кофейня» Владелец «Независимой кофейни» сменил сферу бизнеса Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Проект существовал в Челябинске с 2019 года и окончательно был закрыт в феврале 2024 года. Заведение позиционировало себя как бизнес-кофейню, предлагая гостям брускетты, сытные вафли, салаты, супы, пасты, десерты, а также горячее с мясом, птицей и рыбой. В карте бара существовали авторские кофейные напитки, классический кофе, милкшейки, чай и какао. Рестораторы приняли решение о закрытии, выбрав другую сферу. Одной из причин, по мнению инсайдеров, могла быть убыточность бизнеса. «Борис бар» Новость по теме Рюмочные, восточная кухня и магический кофе: громкие открытия общепита Челябинска «Борис бар» временно прекращал работать осенью, заявив, что «ушел на каникулы». После нескольких недель отдыха он вновь открылся, но ненадолго. Сейчас бар работает на доставку блюд и проводит вечеринки в других заведениях. Откроется ли он вновь в 2025 году на привычном челябинцам цокольном этаже или в другой локации — неизвестно. Рестораторы уточняют, что двери «Бориса» закрыты на неопределенный срок. В карте бара был представлен большое ассортимент авторских коктейлей, крепкого и слабоалкогольного спиртного. Накануне закрытия, по информации URA.RU, проект находился в процессе получения лицензии на алкоголь. Кухня предлагала гостям бургеры, кесадильи и фритюрные закуски. «Плов» Восточный ресторан просуществовал в Челябинске восемь лет Фото: Дарья Попова © URA.RU Ресторан восточной кухни Plove, как флагманский проект уральской сети «Своя компания» проработал в Челябинске восемь лет, проработал в Челябинске восемь лет. Руководство заведения сообщило о закрытии в сентябре, заявив, что вскоре на его месте появится новый проект. Однако, по данным источников Глориана Кински, челябинцам следует ожидать открытие еще одного ресторана «Своя компания». В заведении также подавали блюда русской и европейской кухни, в последующем там появился зал для кальянов. Изначально заведение открыли в экспериментальном формате — летнее кафе расположилось в шатрах на заднем дворике. Позже он переехал в помещение на той же локации. «Ной» Новость по теме Бум на ребрендинг: почему закрываются популярные рестораны Челябинска Знаменитый в Челябинске кавказский ресторан «Ной» с февраля 2015 года занимал помещение на Северо-Западе. Туда заведение переехало после пожара в центре Челябинска, который уничтожил деревянные здания, где располагался проект. По мнению Кински, одной из ключевых причин закрытия «Ноя» стали грубые ошибки в управлении. Владелец проекта сменился несколько лет назад, однако полный ребрендинг удалось провести осенью 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске закрылись десятки заведений общепита, владельцы части из них открыли новые на месте изживших себя концепций. Как считает кулинарный критик Глориан Кински, причиной закрытия большинства заведений стало качество управления или устаревший формат. О том, какие рестораны и бары Челябинск потерял в 2024 году — рассказывает URA.RU. «Большинство заведений Челябинска закрывается из-за качества управления. Рестораны экономят на специалистах. Проект, как правило, изживают себя в течение трех — пяти лет», — заявил URA.RU Кински. «Потерянное общество» или «Потеряшки», как называли бар завсегдатаи, закрылся в марте. Тогда заведение устроило прощальную вечеринку, объявив, что больше не откроется. По версии инсайдера URA.RU из сферы общепита, причиной стала завышенная стоимость аренды. Владелец помещения и ресторатор, как сообщил источник, не смогли прийти к компромиссу. Менять локацию бар не стал, попросту закрывшись. Команду распустили, после чего часть сотрудников вовсе переехали из Челябинска. Бистро «Популист» объявило о закрытии осенью. Владелец и основатель Семен Паклин уже менял формат в 2021 году при переезде заведения, однако теперь он принял решение провести ребрендинг. До 2021 года проект существовал как кофейня, но в последующем меню дополнила авторская кухня и коктейли. Основная часть меню — европейские блюда из мяса и морепродуктов. Причиной закрытия «Популиста» стали ошибки в управлении, признался ресторатор. «Я вижу две основных причины произошедшего. Во-первых: недостаток компетенции, объективно, мне просто не хватило управленческого навыка. Вторая причина: отсутствие достаточного бюджета, забегая вперед, скажу сразу, это тоже больше оправдание. Если не хватает бюджета, нужно решать задачу за счет креатива», — заявил Паклин на официальной странице заведения. Точка легендарной пиццерии «Помидор» прекратила принимать гостей в мае. На ее месте прежние владельцы открыли семейный ресторан «Ленина,81», полностью сменив формат и облик помещения. По мнению критика, рестораторы могли почувствовать усталость спустя 15 лет существования проекта и решили освежить бизнес. Точки на площади Революции и в Копейске при этом продолжили работу. Долгое время сеть была одним из главных проектов холдинга «Центр гостеприимства „Европа“». Проект существовал в Челябинске с 2019 года и окончательно был закрыт в феврале 2024 года. Заведение позиционировало себя как бизнес-кофейню, предлагая гостям брускетты, сытные вафли, салаты, супы, пасты, десерты, а также горячее с мясом, птицей и рыбой. В карте бара существовали авторские кофейные напитки, классический кофе, милкшейки, чай и какао. Рестораторы приняли решение о закрытии, выбрав другую сферу. Одной из причин, по мнению инсайдеров, могла быть убыточность бизнеса. «Борис бар» временно прекращал работать осенью, заявив, что «ушел на каникулы». После нескольких недель отдыха он вновь открылся, но ненадолго. Сейчас бар работает на доставку блюд и проводит вечеринки в других заведениях. Откроется ли он вновь в 2025 году на привычном челябинцам цокольном этаже или в другой локации — неизвестно. Рестораторы уточняют, что двери «Бориса» закрыты на неопределенный срок. В карте бара был представлен большое ассортимент авторских коктейлей, крепкого и слабоалкогольного спиртного. Накануне закрытия, по информации URA.RU, проект находился в процессе получения лицензии на алкоголь. Кухня предлагала гостям бургеры, кесадильи и фритюрные закуски. Ресторан восточной кухни Plove, как флагманский проект уральской сети «Своя компания» проработал в Челябинске восемь лет, проработал в Челябинске восемь лет. Руководство заведения сообщило о закрытии в сентябре, заявив, что вскоре на его месте появится новый проект. Однако, по данным источников Глориана Кински, челябинцам следует ожидать открытие еще одного ресторана «Своя компания». В заведении также подавали блюда русской и европейской кухни, в последующем там появился зал для кальянов. Изначально заведение открыли в экспериментальном формате — летнее кафе расположилось в шатрах на заднем дворике. Позже он переехал в помещение на той же локации. Знаменитый в Челябинске кавказский ресторан «Ной» с февраля 2015 года занимал помещение на Северо-Западе. Туда заведение переехало после пожара в центре Челябинска, который уничтожил деревянные здания, где располагался проект. По мнению Кински, одной из ключевых причин закрытия «Ноя» стали грубые ошибки в управлении. Владелец проекта сменился несколько лет назад, однако полный ребрендинг удалось провести осенью 2024 года.