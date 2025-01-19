Супруга Василия Ливанова честно рассказала о его здоровье

Советский и российский актер Василий Ливанов сейчас чувствует себя хорошо и находится дома. Об этом сообщила его супруга Елена.
«Самочувствие хорошее, сейчас дома», — заявила Елена в интервью aif.ru. Она опровергла слухи о бактериальной инфекции у ее мужа, заявив, что не понимает, откуда берутся такие сообщения.
Ранее telegram-канал Mash писал, что состояние здоровья актера Василия Ливанова резко ухудшилось. После нескольких операций и пребывания в коме у него диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Сейчас Ливанов лечится дома, и врачи подбирают подходящие лекарства.
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