Супруга Василия Ливанова честно рассказала о его здоровье

Супруга Ливанова заявила, что актер сейчас чувствует себя хорошо и уже дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Супруга Ливанова опровергла информацию о бактериальной инфекции у ее мужа Василия
Супруга Ливанова опровергла информацию о бактериальной инфекции у ее мужа Василия Фото:

Советский и российский актер Василий Ливанов сейчас чувствует себя хорошо и находится дома. Об этом сообщила его супруга Елена. 

«Самочувствие хорошее, сейчас дома», — заявила Елена в интервью aif.ru. Она опровергла слухи о бактериальной инфекции у ее мужа, заявив, что не понимает, откуда берутся такие сообщения.

Ранее telegram-канал Mash писал, что состояние здоровья актера Василия Ливанова резко ухудшилось. После нескольких операций и пребывания в коме у него диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Сейчас Ливанов лечится дома, и врачи подбирают подходящие лекарства.

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Советский и российский актер Василий Ливанов сейчас чувствует себя хорошо и находится дома. Об этом сообщила его супруга Елена.  «Самочувствие хорошее, сейчас дома», — заявила Елена в интервью aif.ru. Она опровергла слухи о бактериальной инфекции у ее мужа, заявив, что не понимает, откуда берутся такие сообщения. Ранее telegram-канал Mash писал, что состояние здоровья актера Василия Ливанова резко ухудшилось. После нескольких операций и пребывания в коме у него диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Сейчас Ливанов лечится дома, и врачи подбирают подходящие лекарства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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