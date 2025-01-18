18 января 2025

Жесткое ДТП в Перми: легковушку отбросило на пенсионерку. Видео

Смертельная автоавария произошла на перекрестке улиц Лодыгина-Солдатова в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель иномарки пытался проскочить перекресток на «красный» (архивное фото)
Водитель иномарки пытался проскочить перекресток на «красный» (архивное фото) Фото:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Свердловском районе Перми. После столкновений автомобилей на перекрестке улиц Лодыгина и Солдатова погиб пешеход. Об этом сообщается в telegram-канале в Госавтоинспекции Пермского края. 

«В воскресенье, 19 января, около 12:00 часов по улице Лодыгина двигался автомобиль „Тойота авенсис“. По предварительной информации, 38-летний водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль „Лада Приора“, за рулем которого находился 18-летний водитель. От удара отечественную легковушку отбросило на женщину-пешехода. 74-летняя пермячка скончалась от полученных травм», — рассказали в ГАИ.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Свердловском районе Перми. После столкновений автомобилей на перекрестке улиц Лодыгина и Солдатова погиб пешеход. Об этом сообщается в telegram-канале в Госавтоинспекции Пермского края.  «В воскресенье, 19 января, около 12:00 часов по улице Лодыгина двигался автомобиль „Тойота авенсис“. По предварительной информации, 38-летний водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль „Лада Приора“, за рулем которого находился 18-летний водитель. От удара отечественную легковушку отбросило на женщину-пешехода. 74-летняя пермячка скончалась от полученных травм», — рассказали в ГАИ. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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