Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Свердловском районе Перми. После столкновений автомобилей на перекрестке улиц Лодыгина и Солдатова погиб пешеход. Об этом сообщается в telegram-канале в Госавтоинспекции Пермского края.
«В воскресенье, 19 января, около 12:00 часов по улице Лодыгина двигался автомобиль „Тойота авенсис“. По предварительной информации, 38-летний водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль „Лада Приора“, за рулем которого находился 18-летний водитель. От удара отечественную легковушку отбросило на женщину-пешехода. 74-летняя пермячка скончалась от полученных травм», — рассказали в ГАИ.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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