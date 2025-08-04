Выпускники Пермского медуниверситета не желают поступать в ординатуру

В Пермском государственном медицинском университете имени академика Е. А. Вагнера истекает срок подачи документов на обучение по программам ординатуры. В новом учебном году вуз подготовил 423 бюджетных места. Однако по данным на 1 августа, заявления на целевое обучение подали лишь 146 человек.
«11 августа в ПГМУ истекает срок приема документов, необходимых для поступления, от лиц, подлежащих прохождению первичной аккредитации в 2025 году», — пояснили URA.RU в вузе.
Так, ни одного заявления не поступило на обучение по специальности «Педиатрия» для дальнейшей работы в пермских больницах ГДКБ №1, поликлинике №3, ГДКБ имени С.Н Гринберга а также учреждениях Соликамска, Краснокамска, Александровска, Октябрьского, Осы и ряда других. В то же время желающих пройти целевое обучение для трудоустройства в Пермский краевой онкодиспансер и Детскую клиническую больницу имени Пичугина оказалось больше, чем количество бюджетных мест.
Ординатура, это форма последипломного образования для врачей, окончивших медицинский вуз. Она предназначена для получения углубленных знаний и практических навыков в выбранной ими специальности. URA.RU рассказывало, что в больницах Пермского края острая нехватка врачей-узких специалистов. Власти заманивают студентов-целевиков в ПГМУ выплатами.
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