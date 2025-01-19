«Коммерсант»: в Крыму осудили военного за хищение 33 тонн тушенки

В Крымском гарнизонном военном суде вынесен приговор военнослужащему Абдулле Саттарову, осужденному на два года лишения свободы за особо крупную растрату. Как установило следствие, Саттаров, работая на продовольственном складе, вместе с сослуживцами похитил более 33 тонн мясных консервов на общую сумму 24,3 млн рублей.
«Во время следствия Саттаров вину полностью признал, заявил, что раскаивается, заключил досудебное соглашение и дал показания на подельников, сообщив об обстоятельствах, целях и мотивах хищения, а также об иных лицах, причастных к преступлению, распределении преступных ролей, механизме создания излишков консервов на продовольственном складе», — передает материалы дела газета «Коммерсант».
Кроме тюрьмы, суд лишил Саттарова права занимать определенные государственные должности на два года после освобождения. Также был удовлетворен иск Минобороны на сумму 11 млн рублей. Суд учел как отягчающее обстоятельство то, что преступление было совершено в период проведения мобилизации, что повысило его общественную опасность.
Ранее URA.RU писало об аресте имущества у фигурантов дела о хищении у Минобороны РФ. Активов изъяли на 700 миллионов рублей. Манипуляции позволили фигурантам незаконно завладеть имущественным комплексом в Москве, передает «Ридус».
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