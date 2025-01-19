У любителей пьяной езды из Аши конфисковали кроссоверы и передали на СВО

20 января 2025 в 10:06 Размер текста - 17 +

Машины передали на нужды военным в зону СВО (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дорогие кроссоверы, конфискованные у повторно пойманных пьяных водителей из Аши, переданы военным для использования в зоне спецоперации. Об этом 20 января URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Челябинской области. «Три кроссовера из Ашинского района отправились покорять боевое бездорожье. Конфискация автомобилей произведена в соответствии с приговором суда, после чего машины были переданы в распоряжение военных», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Все три бывших владельца кроссоверов были осуждены за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что предусмотрено частью первой статьи 264.1 УК РФ. Ранее они уже несли административную ответственность за подобные нарушения и были оштрафованы на 30 тысяч рублей с лишением права управления на полтора года. Из всех трех автомобилей только один — Huindai SM Santa Fe Classic — принадлежал непосредственно нарушителю закона. Два других автомобиля — Nissan X-Trail и Cherry Tiggo-2 — были зарегистрированы за женами осужденных. Китайский автомобиль и вовсе принадлежал бывшей жене нарушителя. «На основании этого факта адвокат подсудимого попытался возразить против конфискации, но суд отклонил довод. Машина была приобретена в период брака и являлась совместной собственностью. Сведения о разделе имущества бывших супругов в материалы дела представлены не были», — добавили челябинские приставы. «Крузак» любителя пьяной езды из Челябинской области ранее также отправится в зону СВО. Автомобиль был конфискован у любителя нетрезвой езды из Пластовского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорогие кроссоверы, конфискованные у повторно пойманных пьяных водителей из Аши, переданы военным для использования в зоне спецоперации. Об этом 20 января URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Челябинской области. «Три кроссовера из Ашинского района отправились покорять боевое бездорожье. Конфискация автомобилей произведена в соответствии с приговором суда, после чего машины были переданы в распоряжение военных», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Все три бывших владельца кроссоверов были осуждены за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что предусмотрено частью первой статьи 264.1 УК РФ. Ранее они уже несли административную ответственность за подобные нарушения и были оштрафованы на 30 тысяч рублей с лишением права управления на полтора года. Из всех трех автомобилей только один — Huindai SM Santa Fe Classic — принадлежал непосредственно нарушителю закона. Два других автомобиля — Nissan X-Trail и Cherry Tiggo-2 — были зарегистрированы за женами осужденных. Китайский автомобиль и вовсе принадлежал бывшей жене нарушителя. «На основании этого факта адвокат подсудимого попытался возразить против конфискации, но суд отклонил довод. Машина была приобретена в период брака и являлась совместной собственностью. Сведения о разделе имущества бывших супругов в материалы дела представлены не были», — добавили челябинские приставы. «Крузак» любителя пьяной езды из Челябинской области ранее также отправится в зону СВО. Автомобиль был конфискован у любителя нетрезвой езды из Пластовского района.