19 января 2025

У любителей пьяной езды из Аши конфисковали кроссоверы и передали на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, сугроб, колесо, внедорожник, кроссовер
Машины передали на нужды военным в зону СВО (архивное фото) Фото:
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Дорогие кроссоверы, конфискованные у повторно пойманных пьяных водителей из Аши, переданы военным для использования в зоне спецоперации. Об этом 20 января URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Челябинской области.

«Три кроссовера из Ашинского района отправились покорять боевое бездорожье. Конфискация автомобилей произведена в соответствии с приговором суда, после чего машины были переданы в распоряжение военных», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Все три бывших владельца кроссоверов были осуждены за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что предусмотрено частью первой статьи 264.1 УК РФ. Ранее они уже несли административную ответственность за подобные нарушения и были оштрафованы на 30 тысяч рублей с лишением права управления на полтора года.

Из всех трех автомобилей только один — Huindai SM Santa Fe Classic — принадлежал непосредственно нарушителю закона. Два других автомобиля — Nissan X-Trail и Cherry Tiggo-2 — были зарегистрированы за женами осужденных. Китайский автомобиль и вовсе принадлежал бывшей жене нарушителя. «На основании этого факта адвокат подсудимого попытался возразить против конфискации, но суд отклонил довод. Машина была приобретена в период брака и являлась совместной собственностью. Сведения о разделе имущества бывших супругов в материалы дела представлены не были», — добавили челябинские приставы.

«Крузак» любителя пьяной езды из Челябинской области ранее также отправится в зону СВО. Автомобиль был конфискован у любителя нетрезвой езды из Пластовского района.

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Дорогие кроссоверы, конфискованные у повторно пойманных пьяных водителей из Аши, переданы военным для использования в зоне спецоперации. Об этом 20 января URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Челябинской области. «Три кроссовера из Ашинского района отправились покорять боевое бездорожье. Конфискация автомобилей произведена в соответствии с приговором суда, после чего машины были переданы в распоряжение военных», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Все три бывших владельца кроссоверов были осуждены за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что предусмотрено частью первой статьи 264.1 УК РФ. Ранее они уже несли административную ответственность за подобные нарушения и были оштрафованы на 30 тысяч рублей с лишением права управления на полтора года. Из всех трех автомобилей только один — Huindai SM Santa Fe Classic — принадлежал непосредственно нарушителю закона. Два других автомобиля — Nissan X-Trail и Cherry Tiggo-2 — были зарегистрированы за женами осужденных. Китайский автомобиль и вовсе принадлежал бывшей жене нарушителя. «На основании этого факта адвокат подсудимого попытался возразить против конфискации, но суд отклонил довод. Машина была приобретена в период брака и являлась совместной собственностью. Сведения о разделе имущества бывших супругов в материалы дела представлены не были», — добавили челябинские приставы. «Крузак» любителя пьяной езды из Челябинской области ранее также отправится в зону СВО. Автомобиль был конфискован у любителя нетрезвой езды из Пластовского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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