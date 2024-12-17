«Крузак» любителя пьяной езды из Челябинской области отправится в зону СВО

18 декабря 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Челябинец дважды попался пьяным за рулем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Любитель пьяной езды из Пластовского района Челябинской области лишился своего «крузака» за повторное нарушение (вновь сел за руль пьяным). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, автомобиль был конфискован и отправлен в зону СВО. «Машина конфискована и перешла в собственность государства. В рамках исполнительного производства судебные приставы Пластовского РОСП передали документы по конфискованному имуществу в Росимущество, а там направили информацию в Министерство обороны РФ, где принято решение о приеме внедорожника для нужд военных», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Одной конфискацией автомобиля нарушитель не отделался: ему назначили еще и 200 часов обязательных работ и полтора года лишения прав. При этом он пытался всеми способами избежать наказания. В суде он предъявил договор купли-продажи, заявив, что на момент остановки сотрудниками ДПС уже выходил на сделку. При этом опустив факт, что он до сих пор оставался владельцем транспортного средства. Суд подобные аргументы не принял. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любитель пьяной езды из Пластовского района Челябинской области лишился своего «крузака» за повторное нарушение (вновь сел за руль пьяным). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, автомобиль был конфискован и отправлен в зону СВО. «Машина конфискована и перешла в собственность государства. В рамках исполнительного производства судебные приставы Пластовского РОСП передали документы по конфискованному имуществу в Росимущество, а там направили информацию в Министерство обороны РФ, где принято решение о приеме внедорожника для нужд военных», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Одной конфискацией автомобиля нарушитель не отделался: ему назначили еще и 200 часов обязательных работ и полтора года лишения прав. При этом он пытался всеми способами избежать наказания. В суде он предъявил договор купли-продажи, заявив, что на момент остановки сотрудниками ДПС уже выходил на сделку. При этом опустив факт, что он до сих пор оставался владельцем транспортного средства. Суд подобные аргументы не принял.