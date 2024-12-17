17 декабря 2024

«Крузак» любителя пьяной езды из Челябинской области отправится в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Челябинец дважды попался пьяным за рулем Фото:

Любитель пьяной езды из Пластовского района Челябинской области лишился своего «крузака» за повторное нарушение (вновь сел за руль пьяным). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, автомобиль был конфискован и отправлен в зону СВО.

«Машина конфискована и перешла в собственность государства. В рамках исполнительного производства судебные приставы Пластовского РОСП передали документы по конфискованному имуществу в Росимущество, а там направили информацию в Министерство обороны РФ, где принято решение о приеме внедорожника для нужд военных», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Одной конфискацией автомобиля нарушитель не отделался: ему назначили еще и 200 часов обязательных работ и полтора года лишения прав. При этом он пытался всеми способами избежать наказания. В суде он предъявил договор купли-продажи, заявив, что на момент остановки сотрудниками ДПС уже выходил на сделку. При этом опустив факт, что он до сих пор оставался владельцем транспортного средства. Суд подобные аргументы не принял.

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Любитель пьяной езды из Пластовского района Челябинской области лишился своего «крузака» за повторное нарушение (вновь сел за руль пьяным). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, автомобиль был конфискован и отправлен в зону СВО. «Машина конфискована и перешла в собственность государства. В рамках исполнительного производства судебные приставы Пластовского РОСП передали документы по конфискованному имуществу в Росимущество, а там направили информацию в Министерство обороны РФ, где принято решение о приеме внедорожника для нужд военных», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Одной конфискацией автомобиля нарушитель не отделался: ему назначили еще и 200 часов обязательных работ и полтора года лишения прав. При этом он пытался всеми способами избежать наказания. В суде он предъявил договор купли-продажи, заявив, что на момент остановки сотрудниками ДПС уже выходил на сделку. При этом опустив факт, что он до сих пор оставался владельцем транспортного средства. Суд подобные аргументы не принял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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