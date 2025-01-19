Челябинская актриса Оболдина снялась в фильме про побег со свадьбы

Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме (Челябинская область), снялась в главной роли в комедии «Три свадьбы и один побег». Премьера фильма должна состоятся в 2025 году. Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск.ру».
«В главных ролях: Инга Оболдина, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Арам Вардеванян, Юлия Волкова, Сослан Фидаров, Алексей Золотовицкий, Арина Желаева», — сообщается на сайте. В кинокартине персонаж Оболдины — Нуца, мать трех дочерей, стремящаяся выдать старших из них замуж.
События разворачиваются в селе Хуап (Абхазия). Сюжет фильма строится вокруг младшей дочери Нуцы, Амры, которая мечтает стать актрисой и пытается избежать замужества, что противоречит планам ее матери. Когда планы девушки вскрываются, возникает конфликт, вынуждающий героиню принимать решительные шаги для осуществления своей цели.
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