20 января 2025

Свердловчанин разбился насмерть, влетев на легковушке в столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс, гибдд, дпс
Силовики проводят расследование по факту ДТП (архивное фото) Фото:

На 87-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган 25-летний водитель Lada Granta потерял управление и на высокой скорости влетел в столб. В результате аварии он скончался, а 17-летняя пассажирка госпитализирована с переломами, рассказали в telegram-канале управления ГАИ по Свердловской области.

«Водитель Lada, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на столб линии электропередачи», — пояснили в ведомстве. Автомобилист скончался в реанимации, а девушку увезли в городскую больницу.

На месте ЧП силовики провели все необходимые процессуальные действия. Сейчас органы внутренних дел проводят расследование.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 87-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган 25-летний водитель Lada Granta потерял управление и на высокой скорости влетел в столб. В результате аварии он скончался, а 17-летняя пассажирка госпитализирована с переломами, рассказали в telegram-канале управления ГАИ по Свердловской области. «Водитель Lada, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на столб линии электропередачи», — пояснили в ведомстве. Автомобилист скончался в реанимации, а девушку увезли в городскую больницу. На месте ЧП силовики провели все необходимые процессуальные действия. Сейчас органы внутренних дел проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...