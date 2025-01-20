На 87-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган 25-летний водитель Lada Granta потерял управление и на высокой скорости влетел в столб. В результате аварии он скончался, а 17-летняя пассажирка госпитализирована с переломами, рассказали в telegram-канале управления ГАИ по Свердловской области.
«Водитель Lada, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на столб линии электропередачи», — пояснили в ведомстве. Автомобилист скончался в реанимации, а девушку увезли в городскую больницу.
На месте ЧП силовики провели все необходимые процессуальные действия. Сейчас органы внутренних дел проводят расследование.
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