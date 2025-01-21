Автоэксперт объяснил по-простому, когда надо менять продленные права

Водители, чьи права истекают в 2025 году, могут заменить их через три года. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
«Берем свое водительское и прибавляем к дате окончания срока его действия (если это период с 01.01.2022 по 31.12.2025) цифру три и получаем точную дату. Если в этом году десять лет истекает, можно пойти и в этом году поменять, а можно потянуть резину в течение трех лет», — передает слова Попова RT.
Он добавил, что эта возможность связана с постановлением правительства №353, введенным в 2022 году, которое продлевает действие удостоверений на три года для прав, истекающих в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если срок действия истекает в 2026 году, права нужно будет менять по обычным правилам, заключил Попов.
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