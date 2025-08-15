В Приморье нашли необычные грибы

В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье нашли неизвестный науке индийский гриб
Ученые назвали найденный гриб в честь сотрудника заповедника (архивное фото)
Ученые Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН обнаружили в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморского края новый для науки вид гриба, а также впервые зафиксировали в России редкий индийский гриб. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Как уточнили специалисты, оба вида относятся к плевротоидным агарикомицетам — грибам с вееровидными шляпками, которые крепятся к древесине одной точкой и практически не имеют ножки. «Одно из открытий — совершенно новый для науки вид. Ученые назвали его Крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Новый гриб отличается небольшими красновато-коричневыми плодовыми телами и обитает только на стволах тополя Максимовича. Второй найденный вид — Крепидотус индийский (Crepidotus indicus) — ранее был известен только в Индии и Северной Америке, а теперь впервые обнаружен в России. Оба гриба обитают на гниющей древесине и участвуют в разложении органики в лесу.

Ранее в национальном парке «Таганай» Челябинской области также был обнаружен новый для территории вид гриба — скутеллиния волосистая, который, как и найденные в Приморье плевротоидные агарикомицеты, играет важную роль в разложении древесины и поддержании лесной экосистемы. Его размер составляет не более 15 сантиметров. Гриб имеет ярко-красную окраску, что делает его легко заметным на коричневом субстрате гнилушки или на изумрудной сфагновой подстилке. 

