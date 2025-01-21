В Карабаше набирают работников без опыта на зарплату в полмиллиона

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На вахту набирают рабочих без опыта
На вахту набирают рабочих без опыта Фото:

В Карабаше (Челябинская область) набирают работников без опыта на заработную плату 350 — 500 тысяч рублей. Соответствующий пост размещен в паблике «Карабаш» в социальных сетях.

«Высокооплачиваемая работа вахтой рядом с Нижним Тагилом. Требуются на монолитные работы бетонщики, плотники, сварщики и стропальщики с опытом и без. Заработная оплата сдельно пять — шесть тысяч рублей за кубический метр. В среднем 350 — 500 тысяч рублей в месяц на руки», — сообщается в посте.

В сообщении уточняется, что проживание питание и спецодежда оплачивается работодателем. Сотрудников собирают группами, после чего доставляют к месту работы на автобусе.

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В Карабаше (Челябинская область) набирают работников без опыта на заработную плату 350 — 500 тысяч рублей. Соответствующий пост размещен в паблике «Карабаш» в социальных сетях. «Высокооплачиваемая работа вахтой рядом с Нижним Тагилом. Требуются на монолитные работы бетонщики, плотники, сварщики и стропальщики с опытом и без. Заработная оплата сдельно пять — шесть тысяч рублей за кубический метр. В среднем 350 — 500 тысяч рублей в месяц на руки», — сообщается в посте. В сообщении уточняется, что проживание питание и спецодежда оплачивается работодателем. Сотрудников собирают группами, после чего доставляют к месту работы на автобусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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