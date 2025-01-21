В Карабаше набирают работников без опыта на зарплату в полмиллиона

В Карабаше (Челябинская область) набирают работников без опыта на заработную плату 350 — 500 тысяч рублей. Соответствующий пост размещен в паблике «Карабаш» в социальных сетях.
«Высокооплачиваемая работа вахтой рядом с Нижним Тагилом. Требуются на монолитные работы бетонщики, плотники, сварщики и стропальщики с опытом и без. Заработная оплата сдельно пять — шесть тысяч рублей за кубический метр. В среднем 350 — 500 тысяч рублей в месяц на руки», — сообщается в посте.
В сообщении уточняется, что проживание питание и спецодежда оплачивается работодателем. Сотрудников собирают группами, после чего доставляют к месту работы на автобусе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!