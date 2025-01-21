В Златоусте рецидивист пытался сломать стену, чтобы ограбить ювелирку. Видео

21 января 2025 в 16:22 Размер текста - 17 +

Целью рецидивиста был ювелирный магазин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) рецидивист пытался сломать стену, чтобы попасть в ювелирный магазин с целью его дальнейшего ограбления. Сделать это у него не получилось. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был задержан. «Ночью неизвестный путем взлома входной двери незаконно проник в помещение аптеки. Целью злоумышленника был ювелирный магазин, расположенный за смежной стеной данной аптеки. Он попытался проломить стену, но не довел свои действия до конца по независящим от него обстоятельствам», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По факту приготовления к преступлению было возбуждено уголовное дело. Полицейские выехали на место, где изъяли улики. Служебная собака взяла след, который привел к злоумышленнику. «Был установлен подозреваемый, совершивший дерзкую попытку проникновения в ювелирный магазин. Им оказался ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера житель Златоуста. Он был задержан. И в ходе допроса дал признательные показания», — отметили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) рецидивист пытался сломать стену, чтобы попасть в ювелирный магазин с целью его дальнейшего ограбления. Сделать это у него не получилось. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был задержан. «Ночью неизвестный путем взлома входной двери незаконно проник в помещение аптеки. Целью злоумышленника был ювелирный магазин, расположенный за смежной стеной данной аптеки. Он попытался проломить стену, но не довел свои действия до конца по независящим от него обстоятельствам», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По факту приготовления к преступлению было возбуждено уголовное дело. Полицейские выехали на место, где изъяли улики. Служебная собака взяла след, который привел к злоумышленнику. «Был установлен подозреваемый, совершивший дерзкую попытку проникновения в ювелирный магазин. Им оказался ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера житель Златоуста. Он был задержан. И в ходе допроса дал признательные показания», — отметили в пресс-службе ведомства.