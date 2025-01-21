В Златоусте рецидивист пытался сломать стену, чтобы ограбить ювелирку. Видео

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Целью рецидивиста был ювелирный магазин Фото:

В Златоусте (Челябинская область) рецидивист пытался сломать стену, чтобы попасть в ювелирный магазин с целью его дальнейшего ограбления. Сделать это у него не получилось. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был задержан.

«Ночью неизвестный путем взлома входной двери незаконно проник в помещение аптеки. Целью злоумышленника был ювелирный магазин, расположенный за смежной стеной данной аптеки. Он попытался проломить стену, но не довел свои действия до конца по независящим от него обстоятельствам», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По факту приготовления к преступлению было возбуждено уголовное дело. Полицейские выехали на место, где изъяли улики. Служебная собака взяла след, который привел к злоумышленнику.

«Был установлен подозреваемый, совершивший дерзкую попытку проникновения в ювелирный магазин. Им оказался ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера житель Златоуста. Он был задержан. И в ходе допроса дал признательные показания», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Златоусте (Челябинская область) рецидивист пытался сломать стену, чтобы попасть в ювелирный магазин с целью его дальнейшего ограбления. Сделать это у него не получилось. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был задержан. «Ночью неизвестный путем взлома входной двери незаконно проник в помещение аптеки. Целью злоумышленника был ювелирный магазин, расположенный за смежной стеной данной аптеки. Он попытался проломить стену, но не довел свои действия до конца по независящим от него обстоятельствам», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По факту приготовления к преступлению было возбуждено уголовное дело. Полицейские выехали на место, где изъяли улики. Служебная собака взяла след, который привел к злоумышленнику. «Был установлен подозреваемый, совершивший дерзкую попытку проникновения в ювелирный магазин. Им оказался ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера житель Златоуста. Он был задержан. И в ходе допроса дал признательные показания», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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