В элитном поселке у челябинского озера жители переплачивали за канализацию

В элитном поселке «Еланчик» у одноименного озера в Чебаркульском районе (Челябинская область) жителей вынуждали переплачивать за канализацию Как следует из материалов арбитража, управляющей компании (УК) давали время исправиться, но безрезультатно.
«Протоколом собрания собственников помещений спорного многоквартирного дома утвержден тариф услуги „Водоотведение“ в размере 220 рублей за кубический метр. Согласно информации на сайте УК „КвадроИнвест“ выгреб жидких бытовых отходов (ЖБО) производится в соответствии с калькуляцией расходов по оказанию услуги на вывоз ЖБО и составляет 305 рублей за кубический метр. При этом решение об увеличении тарифа на общем собрании собственников не принималось», — отмечено в решении суда.
В суд обратилась УК, недовольная предписанием Госжилинспекции (ГЖИ). Ведомство требовало сначала до конца мая, затем до конца декабря 2024 года устранить нарушение. По мнению специалистов, поскольку дом № 4 на улице Центральной не присоединен к централизованной системе водоотведения, услуга по сбору и вывозу ЖБО должна быть частью статьи о содержании жилого помещения. В этом случае тариф государством не регулируется и устанавливается путем договора УК с населением. Несмотря на голосование жителей, «КвадроИнвест» определил повышенную стоимость.
«Доводы общества об убыточности размера платы в 220 рублей за кубический метр правового значения не имеют. Указанный размер платы определен собственниками дома, а ООО УК „КвадроИнвест“ осуществляет управление спорным МКД в рамках своей предпринимательской деятельности, то есть на свой риск. При этом общество не лишено правовой и фактической возможности инициировать проведение собрания собственников спорного МКД, на котором поставить вопрос об увеличении платы за водоотведение», — отметил суд.
Арбитраж отклонил доводы о том, что УК не смогла в 2022 году собрать жильцов, указав, что отрицательный опыт является результатом, побуждающим исправлять ошибки. Ссылку на то, что выгребная яма обеспечивает жизнедеятельность сразу несколько домов и активом спорного МКД не является, судья Александр Петров также не принял. Он заметил, что данное обстоятельство не освобождает компанию от обязанности обеспечить водоотведение.
Спорный период был продолжительным. Пересмотру подлежат начисления с мая 2023 года. Как постановила ГЖИ, и суд поддержал, тариф для перерасчета следует признать тот, что в январе 2020 года установили жильцы.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в офис «КвадроИнвеста». К моменту публикации ответа не поступило. Фирма направила в суд апелляционную жалобу на вынесенное решение.
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