Дети Челябинска пожаловались Мизулиной на необходимость идти в школы в мороз

Дети из Челябинска пожаловались Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета, что 22 и 23 января не отменили занятиях в школах, и они были вынуждены в мороз идти на учебу. О жалобе рассказала сама Мизулина в telegram-канале.
«Пишут школьники из ХМАО и Челябинска. На улице мороз и очень сильный ветер. При этом не везде объявлены актировки», — написала Мизулина.
К посту она прикрепила скрины с жалобами челябинских детей. «На улице очень холодно, ощущается как -30, ветер сильнейший и все равно идем в школу. Город Челябинск», — говорится в одной из жалоб.
Редакция URA.RU направила запрос в Комитет по делам образования города Челябинска. Ответ будет опубликован позднее.
В Челябинске из-за морозов 23 января не стали отменять уроки для школьников, сообщили в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС). Согласно сервису «Яндекс. Погода» температура воздуха с пяти утра опустилась до -19 градусов. При этом ощущалось как 25 градусов.
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