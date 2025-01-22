22 января 2025

Дети Челябинска пожаловались Мизулиной на необходимость идти в школы в мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети пожаловались Мизулиной на необходимость идти в школы в мороз
Дети пожаловались Мизулиной на необходимость идти в школы в мороз Фото:

Дети из Челябинска пожаловались Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета, что 22 и 23 января не отменили занятиях в школах, и они были вынуждены в мороз идти на учебу. О жалобе рассказала сама Мизулина в telegram-канале. 

«Пишут школьники из ХМАО и Челябинска. На улице мороз и очень сильный ветер. При этом не везде объявлены актировки», — написала Мизулина. 

К посту она прикрепила скрины с жалобами челябинских детей. «На улице очень холодно, ощущается как -30, ветер сильнейший и все равно идем в школу. Город Челябинск», — говорится в одной из жалоб. 

Редакция URA.RU направила запрос в Комитет по делам образования города Челябинска. Ответ будет опубликован позднее. 

В Челябинске из-за морозов 23 января не стали отменять уроки для школьников, сообщили в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС). Согласно сервису «Яндекс. Погода» температура воздуха с пяти утра опустилась до -19 градусов. При этом ощущалось как 25 градусов. 

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Дети из Челябинска пожаловались Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета, что 22 и 23 января не отменили занятиях в школах, и они были вынуждены в мороз идти на учебу. О жалобе рассказала сама Мизулина в telegram-канале.  «Пишут школьники из ХМАО и Челябинска. На улице мороз и очень сильный ветер. При этом не везде объявлены актировки», — написала Мизулина.  К посту она прикрепила скрины с жалобами челябинских детей. «На улице очень холодно, ощущается как -30, ветер сильнейший и все равно идем в школу. Город Челябинск», — говорится в одной из жалоб.  Редакция URA.RU направила запрос в Комитет по делам образования города Челябинска. Ответ будет опубликован позднее.  В Челябинске из-за морозов 23 января не стали отменять уроки для школьников, сообщили в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС). Согласно сервису «Яндекс. Погода» температура воздуха с пяти утра опустилась до -19 градусов. При этом ощущалось как 25 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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