В городе Озерске Челябинской области полицейские задержали бывшего заведующего отделением психиатрической больницы, подозреваемого в получении взятки в размере более 800 тысяч рублей. Об этом 24 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Сотрудники полиции задержали бывшего руководителя одного из медицинских учреждений города Озерска, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Установлено, что с 2016 по 2021 годы мужчина получил взятку в размере 880 тысяч рублей от жителя Сургута. За это он незаконно держал в медучреждении его родственницу.
Продолжается комплекс мероприятий по документированию других эпизодов получения взятки экс-заведующим. Также устанавливаются его возможные соучастники. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий), сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.
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