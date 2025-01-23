23 января 2025

В Озерске за взятку задержали экс-заведующего отделением психбольницы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали дома (архивное фото)
Мужчину задержали дома (архивное фото) Фото:

В городе Озерске Челябинской области полицейские задержали бывшего заведующего отделением психиатрической больницы, подозреваемого в получении взятки в размере более 800 тысяч рублей. Об этом 24 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. 

«Сотрудники полиции задержали бывшего руководителя одного из медицинских учреждений города Озерска, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Установлено, что с 2016 по 2021 годы мужчина получил взятку в размере 880 тысяч рублей от жителя Сургута. За это он незаконно держал в медучреждении его родственницу. 

Продолжается комплекс мероприятий по документированию других эпизодов получения взятки экс-заведующим. Также устанавливаются его возможные соучастники. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий), сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. 

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В городе Озерске Челябинской области полицейские задержали бывшего заведующего отделением психиатрической больницы, подозреваемого в получении взятки в размере более 800 тысяч рублей. Об этом 24 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.  «Сотрудники полиции задержали бывшего руководителя одного из медицинских учреждений города Озерска, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  Установлено, что с 2016 по 2021 годы мужчина получил взятку в размере 880 тысяч рублей от жителя Сургута. За это он незаконно держал в медучреждении его родственницу.  Продолжается комплекс мероприятий по документированию других эпизодов получения взятки экс-заведующим. Также устанавливаются его возможные соучастники. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий), сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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