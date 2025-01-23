Нефтяники предложили губернатору ХМАО пускать туристов на месторождения

Нефтяники в Когалыме (ХМАО) предложили губернатору Руслану Кухаруку экскурсии на кустовых площадках. Об этом он написал в своем telegram-канале по итогам рабочей поездки в город.
«Нефтяники озвучили предложение о включении этой кустовой площадки [№47] в туристические маршруты Югры. В своем декабрьском Послании обозначил развитие туризма одним из приоритетных направлений, поэтому будем вместе работать над реализацией этого интересного и перспективного проекта», — написал Кухарук.
Все оборудование, которое используется на площадке отечественного, в том числе и югорского производства. А суточная норма добычи нефти составляет 280 тонн.
Помимо кустовой площадки Кухарук посетил Пермский национальный исследовательских политехнический университет, где между ректором Антоном Борисовичем и главой Когалыма Тимуром Агадуллиным было подписано соглашение о профориентационной работе и подготовке кадров. Также губернатор побывал на нескольких стройплощадках, в том числе посетил самый крупный жилой комплекс «Философский камень» на 480 квартир.
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