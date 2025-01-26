26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Бастрыкин затребовал доклад после избиения подростка в пермском лицее

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю доложить о результатах проверки
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю доложить о результатах проверки Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин требует доклад о результатах проверки по сообщению о противоправных действиях группы подростков в одном из лицеев Перми. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«В комментариях в социальной сети в СК России опубликовано сообщение о том, что 21 января 2025 года в результате конфликта несколько подростков избили своего сверстника в одном из образовательных учреждений в городе Перми. Отмечается, что руководство лицея скрывает произошедшее от общественности», — сказано в telegram-канале ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении. Проверка находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Глава СКР Александр Бастрыкин требует доклад о результатах проверки по сообщению о противоправных действиях группы подростков в одном из лицеев Перми. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «В комментариях в социальной сети в СК России опубликовано сообщение о том, что 21 января 2025 года в результате конфликта несколько подростков избили своего сверстника в одном из образовательных учреждений в городе Перми. Отмечается, что руководство лицея скрывает произошедшее от общественности», — сказано в telegram-канале ведомства. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении. Проверка находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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