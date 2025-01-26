Бастрыкин затребовал доклад после избиения подростка в пермском лицее

Глава СКР Александр Бастрыкин требует доклад о результатах проверки по сообщению о противоправных действиях группы подростков в одном из лицеев Перми. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«В комментариях в социальной сети в СК России опубликовано сообщение о том, что 21 января 2025 года в результате конфликта несколько подростков избили своего сверстника в одном из образовательных учреждений в городе Перми. Отмечается, что руководство лицея скрывает произошедшее от общественности», — сказано в telegram-канале ведомства.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении. Проверка находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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