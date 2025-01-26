26 января 2025

Трамп выгонит мигрантов в Сальвадор

Администрация Трампа готовит соглашение с Сальвадором для депортации мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантов из Южной Америки будут направлять из США в Сальвадор
Мигрантов из Южной Америки будут направлять из США в Сальвадор Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа ведет разработку соглашения правительством Сальвадора, которое позволит депортировать мигрантов в эту страну. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Администрация Трампа разрабатывает соглашение о предоставлении убежища с правительством Сальвадора, которое позволит США депортировать в эту страну мигрантов, которые не родом из нее», — говорится в сообщении телеканала, ссылаясь на неназванные источники.

Дополнительно, телеканал CBS указывает на то, что подобное соглашение рассматривалось еще во время первого срока президентства Трампа. В рамках предполагаемого соглашения также обсуждается возможность депортирования в Сальвадор членов венесуэльской преступной группировки «Трен де Арагуа».

Разработка соглашения между США и Сальвадором о предоставлении убежища продолжает ранее принятую администрацией Трампа линию по ужесточению миграционной политики. Ранее президент уже подписал указ, который приостанавливает проход иностранцев через южную границу и усиливает меры по выдворению нелегальных мигрантов из страны.

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Администрация президента США Дональда Трампа ведет разработку соглашения правительством Сальвадора, которое позволит депортировать мигрантов в эту страну. Об этом сообщает телеканал CBS. «Администрация Трампа разрабатывает соглашение о предоставлении убежища с правительством Сальвадора, которое позволит США депортировать в эту страну мигрантов, которые не родом из нее», — говорится в сообщении телеканала, ссылаясь на неназванные источники. Дополнительно, телеканал CBS указывает на то, что подобное соглашение рассматривалось еще во время первого срока президентства Трампа. В рамках предполагаемого соглашения также обсуждается возможность депортирования в Сальвадор членов венесуэльской преступной группировки «Трен де Арагуа». Разработка соглашения между США и Сальвадором о предоставлении убежища продолжает ранее принятую администрацией Трампа линию по ужесточению миграционной политики. Ранее президент уже подписал указ, который приостанавливает проход иностранцев через южную границу и усиливает меры по выдворению нелегальных мигрантов из страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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