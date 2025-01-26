26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

В ХМАО врачи достали рыбную кость, застрявшую в легком у пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин проглотил рыбную кость, которая проткнула пищевод и оказалась в легком
Югорчанин проглотил рыбную кость, которая проткнула пищевод и оказалась в легком Фото:

Врачи сургутской травмбольницы спасли жизнь пациенту, у которого в легком застряла рыбная кость. Инородное тело спровоцировало абсцесс. Об этом сообщил telegram-канал медучреждения.

«Во время еды мужчина случайно проглотил рыбную кость. Дискомфорт в области пищевода и боль при глотании начали беспокоить сразу. Но к врачу пациент пришел только через три дня уже с высокой температурой», — рассказали врачи.

За несколько дней кость проткнула пищевод и оказалась в грудной полости. Когда югорчанин обратился за помощью в больницу, в левом легком уже образовался абсцесс. «Чтобы извлечь инородный предмет и остановить распространение гнойного процесса в легком, мы были вынуждены выполнить открытую операцию — торакотомию и резецировать верхнюю долю абсцедирующего органа», — объяснил заведующий хирургическим отделением Дмитрий Горлов.

Ранее URA.RU сообщало о спасении югорскими врачами пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Он получил травмы во время работы с лесопильным станком.

Югорчанин проглотил рыбную кость, которая проткнула пищевод и оказалась в легком
Югорчанин проглотил рыбную кость, которая проткнула пищевод и оказалась в легком
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Врачи сургутской травмбольницы спасли жизнь пациенту, у которого в легком застряла рыбная кость. Инородное тело спровоцировало абсцесс. Об этом сообщил telegram-канал медучреждения. «Во время еды мужчина случайно проглотил рыбную кость. Дискомфорт в области пищевода и боль при глотании начали беспокоить сразу. Но к врачу пациент пришел только через три дня уже с высокой температурой», — рассказали врачи. За несколько дней кость проткнула пищевод и оказалась в грудной полости. Когда югорчанин обратился за помощью в больницу, в левом легком уже образовался абсцесс. «Чтобы извлечь инородный предмет и остановить распространение гнойного процесса в легком, мы были вынуждены выполнить открытую операцию — торакотомию и резецировать верхнюю долю абсцедирующего органа», — объяснил заведующий хирургическим отделением Дмитрий Горлов. Ранее URA.RU сообщало о спасении югорскими врачами пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Он получил травмы во время работы с лесопильным станком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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