В ХМАО врачи спасли пациента, у которого в голове застряли деревянные доски

12 апреля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Сложность операции заключалась в том, что фрагменты досок были вколочены в голову пациента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи Югорской городской больницы спасли пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Мужчина получил травмы во время работы с лесопильным станком. Об этом рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. «Тяжелую травму пострадавший получил при работе с лесопильным станком: два фрагмента доски размерами 20×4 см и 10×3,5 см врезались в голову пациента. Один фрагмент вошел через скуловую область в полость рта, пробил язык и через подчелюстную область вышел наружу. Второй фрагмент доски вошел ниже глазницы, разрушил стенки гайморовой пазухи и остановился в полости носа», — рассказал в своем telegram-канале Добровольский. Операция длилась более двух часов. Ее сложность заключалась в том, что фрагменты досок были вколочены. Врачам было необходимо их аккуратно достать. «В течение пяти суток пациент получал лечение в реанимации, затем переведен в отделение травматологии и ортопедии, откуда был выписан уже спустя две недели. Теперь его жизни ничего не угрожает», — добавил директор депздрава.

Врачи Югорской городской больницы спасли пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Мужчина получил травмы во время работы с лесопильным станком. Об этом рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. «Тяжелую травму пострадавший получил при работе с лесопильным станком: два фрагмента доски размерами 20×4 см и 10×3,5 см врезались в голову пациента. Один фрагмент вошел через скуловую область в полость рта, пробил язык и через подчелюстную область вышел наружу. Второй фрагмент доски вошел ниже глазницы, разрушил стенки гайморовой пазухи и остановился в полости носа», — рассказал в своем telegram-канале Добровольский. Операция длилась более двух часов. Ее сложность заключалась в том, что фрагменты досок были вколочены. Врачам было необходимо их аккуратно достать. «В течение пяти суток пациент получал лечение в реанимации, затем переведен в отделение травматологии и ортопедии, откуда был выписан уже спустя две недели. Теперь его жизни ничего не угрожает», — добавил директор депздрава.