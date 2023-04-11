11 апреля 2023

В ХМАО врачи спасли пациента, у которого в голове застряли деревянные доски

© Служба новостей «URA.RU»
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Сложность операции заключалась в том, что фрагменты досок были вколочены в голову пациента Фото:

Врачи Югорской городской больницы спасли пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Мужчина получил травмы во время работы с лесопильным станком. Об этом рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Тяжелую травму пострадавший получил при работе с лесопильным станком: два фрагмента доски размерами 20×4 см и 10×3,5 см врезались в голову пациента. Один фрагмент вошел через скуловую область в полость рта, пробил язык и через подчелюстную область вышел наружу. Второй фрагмент доски вошел ниже глазницы, разрушил стенки гайморовой пазухи и остановился в полости носа», — рассказал в своем telegram-канале Добровольский.

Операция длилась более двух часов. Ее сложность заключалась в том, что фрагменты досок были вколочены. Врачам было необходимо их аккуратно достать. «В течение пяти суток пациент получал лечение в реанимации, затем переведен в отделение травматологии и ортопедии, откуда был выписан уже спустя две недели. Теперь его жизни ничего не угрожает», — добавил директор депздрава.

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Врачи Югорской городской больницы спасли пациента, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Мужчина получил травмы во время работы с лесопильным станком. Об этом рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. «Тяжелую травму пострадавший получил при работе с лесопильным станком: два фрагмента доски размерами 20×4 см и 10×3,5 см врезались в голову пациента. Один фрагмент вошел через скуловую область в полость рта, пробил язык и через подчелюстную область вышел наружу. Второй фрагмент доски вошел ниже глазницы, разрушил стенки гайморовой пазухи и остановился в полости носа», — рассказал в своем telegram-канале Добровольский. Операция длилась более двух часов. Ее сложность заключалась в том, что фрагменты досок были вколочены. Врачам было необходимо их аккуратно достать. «В течение пяти суток пациент получал лечение в реанимации, затем переведен в отделение травматологии и ортопедии, откуда был выписан уже спустя две недели. Теперь его жизни ничего не угрожает», — добавил директор депздрава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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