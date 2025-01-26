26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Следователя, обвиненного в давлении на свидетеля по делу экс-главы управлении миграции УМВД, ждет проверка

Суд ХМАО проверит следователя, обвиненного в давлении на свидетеля
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд примет решение о проверке аудиозаписи, на которой силовик якобы угрожал свидетелю
Суд примет решение о проверке аудиозаписи, на которой силовик якобы угрожал свидетелю Фото:

Суд Ханты-Мансийского района проверит следователя следственного комитета, который якобы давил на главного свидетеля по делу экс-главы управления миграции МВД Оксаны Семеновой. По версии стороны защиты, силовик угрозами заставил Шермахмада Норова дать обвинительные показания, адвокат попросил провести экспертизу аудиозаписи разговоров Норова и следователя.

«Решение об экспертизе будет принято на очередном заседании. Суд дал время прокурору подготовить возражения против ходатайства [адвоката о проверке аудиозаписи]», — рассказал агентству адвокат Семеновой.

По версии следствия застройщик «Норстроя» Шермахмад Норов дал Семеновой взятку в 230 тысяч рублей за оформление патентов мигрантам без очереди. URA.RU ранее писало о том, что Норов дал обвинительные показания под давлением следователя: он якобы угрожал отправить его сына на СВО, а его близких депортировать из России. В качестве доказательства адвокат на суде предоставил аудиозапись их переговоров.

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Суд Ханты-Мансийского района проверит следователя следственного комитета, который якобы давил на главного свидетеля по делу экс-главы управления миграции МВД Оксаны Семеновой. По версии стороны защиты, силовик угрозами заставил Шермахмада Норова дать обвинительные показания, адвокат попросил провести экспертизу аудиозаписи разговоров Норова и следователя. «Решение об экспертизе будет принято на очередном заседании. Суд дал время прокурору подготовить возражения против ходатайства [адвоката о проверке аудиозаписи]», — рассказал агентству адвокат Семеновой. По версии следствия застройщик «Норстроя» Шермахмад Норов дал Семеновой взятку в 230 тысяч рублей за оформление патентов мигрантам без очереди. URA.RU ранее писало о том, что Норов дал обвинительные показания под давлением следователя: он якобы угрожал отправить его сына на СВО, а его близких депортировать из России. В качестве доказательства адвокат на суде предоставил аудиозапись их переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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