Суд Ханты-Мансийского района проверит следователя следственного комитета, который якобы давил на главного свидетеля по делу экс-главы управления миграции МВД Оксаны Семеновой. По версии стороны защиты, силовик угрозами заставил Шермахмада Норова дать обвинительные показания, адвокат попросил провести экспертизу аудиозаписи разговоров Норова и следователя.
«Решение об экспертизе будет принято на очередном заседании. Суд дал время прокурору подготовить возражения против ходатайства [адвоката о проверке аудиозаписи]», — рассказал агентству адвокат Семеновой.
По версии следствия застройщик «Норстроя» Шермахмад Норов дал Семеновой взятку в 230 тысяч рублей за оформление патентов мигрантам без очереди. URA.RU ранее писало о том, что Норов дал обвинительные показания под давлением следователя: он якобы угрожал отправить его сына на СВО, а его близких депортировать из России. В качестве доказательства адвокат на суде предоставил аудиозапись их переговоров.
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