Адвокат экс-главы управления миграции МВД ХМАО обвинил силовиков в давлении на свидетеля

В Ханты-Мансийском районном суде адвокат экс-главы управления миграции УМВД России по региону Оксаны Семеновой, которая обвиняется в коррупции, заявил, что на ключевого свидетеля Шермахмада Норова оказывалось давление со стороны следствия. От него требовалось дать обвинительные показания против Семеновой, от которых он впоследствии отказался.
«Свидетель Норов сказал, что предыдущие показания были даны под давлением и предоставил аудиозапись, где на него, с его слов, оказывается давление следователем. Данная запись была исследована, я прошу на следующее судебное заседание вызвать следователя для допроса», — заявил адвокат.
Ранее агентство писало, что в сентябре на суде дал показания застройщик «Норстроя» Норов, который рассказал, что передал подсудимой 230 тысяч рублей за оформление документов иностранным гражданам без очереди. Обосновал он это тем, что хотел ускорить процесс регистрации рабочих и получения ими патентов. В ноябре он заявил, что показания были даны под давлением следствия. Суд удовлетворил ходатайство адвоката, на следующее заседание будет вызван следователь для дачи показаний.
Источник агентства, знакомый с ситуацией рассказал, что такие заявления могут быть намеренной линией защиты. «Обвинение в отношении Семеновой строится на совокупности собранных по делу доказательств, а не только из показаний свидетелей. А что касается Норова — его доводам оценку даст суд во время процесса», — прокомментировал инсайдер.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.
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