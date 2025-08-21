Опасный жук заразил тысячи гектаров леса в Пермском крае

В Горнозаводском округе (Пермский край) зафиксировано увеличение площади лесов, пораженных уссурийским полиграфом. Речь идет о 89 тысячах гектаров площадей.
«В связи с этим в Верхне-Усьвинском и Теплогорском участковых лесничествах введен карантинный фитосанитарный режим, направленный на оперативную локализацию зараженных участков и предотвращение дальнейшего распространения насекомого. Зараженные территории расположены вблизи населенных пунктов Теплая Гора, Медведка и Промысла», — сообщает территориальное Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
За три года площадь поврежденных полиграфом лесов в Прикамье увеличилась в 100 раз. На сегодняшний день очаги полиграфа зафиксированы уже на 23 территориях Пермского края.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!