Опасный жук заразил тысячи гектаров леса в Пермском крае

В Пермском крае уссурийский полиграф уничтожил 89 тысяч гектаров леса
В связи с этим введен карантинный фитосанитарный режим
В связи с этим введен карантинный фитосанитарный режим

В Горнозаводском округе (Пермский край) зафиксировано увеличение площади лесов, пораженных уссурийским полиграфом. Речь идет о 89 тысячах гектаров площадей. 

«В связи с этим в Верхне-Усьвинском и Теплогорском участковых лесничествах введен карантинный фитосанитарный режим, направленный на оперативную локализацию зараженных участков и предотвращение дальнейшего распространения насекомого. Зараженные территории расположены вблизи населенных пунктов Теплая Гора, Медведка и Промысла», — сообщает территориальное Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте. 

За три года площадь поврежденных полиграфом лесов в Прикамье увеличилась в 100 раз. На сегодняшний день очаги полиграфа зафиксированы уже на 23 территориях Пермского края.

