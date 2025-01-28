В Челябинск в конце января придет аномальное тепло

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Температура поднимется днем до положительных величин
Температура поднимется днем до положительных величин Фото:

В Челябинске 29 января температура воздуха поднимется до одного градуса тепла. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр.

«В Челябинске 29 января будет облачно, с прояснением, небольшой мокрый снег . Температура воздуха ночью от минус двух до минус четырех градусов, днем — от минус одного до плюс одного градуса», — сообщили в гидрометцентре.

По области ночью температура от минус шести до минус одного, днем — от минус четырех до плюс одного градуса. Ветер западный, северо-западный от шести до11 метров в секунду.

При этом, по данным Яндекс.Погода, средняя температура в Челябинске на 29 января днем — минус 11 градусов. Ночью — минус 18 градусов.

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В Челябинске 29 января температура воздуха поднимется до одного градуса тепла. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр. «В Челябинске 29 января будет облачно, с прояснением, небольшой мокрый снег . Температура воздуха ночью от минус двух до минус четырех градусов, днем — от минус одного до плюс одного градуса», — сообщили в гидрометцентре. По области ночью температура от минус шести до минус одного, днем — от минус четырех до плюс одного градуса. Ветер западный, северо-западный от шести до11 метров в секунду. При этом, по данным Яндекс.Погода, средняя температура в Челябинске на 29 января днем — минус 11 градусов. Ночью — минус 18 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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