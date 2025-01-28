В Челябинск в конце января придет аномальное тепло

В Челябинске 29 января температура воздуха поднимется до одного градуса тепла. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр.
«В Челябинске 29 января будет облачно, с прояснением, небольшой мокрый снег . Температура воздуха ночью от минус двух до минус четырех градусов, днем — от минус одного до плюс одного градуса», — сообщили в гидрометцентре.
По области ночью температура от минус шести до минус одного, днем — от минус четырех до плюс одного градуса. Ветер западный, северо-западный от шести до11 метров в секунду.
При этом, по данным Яндекс.Погода, средняя температура в Челябинске на 29 января днем — минус 11 градусов. Ночью — минус 18 градусов.
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