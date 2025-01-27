27 января 2025

В ХМАО произошло смертельное ДТП с участием фуры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии на дороге из Радужного в Нижневартовск погиб человек
В аварии на дороге из Радужного в Нижневартовск погиб человек Фото:

В ХМАО на дороге из Радужного в Нижневартовск столкнулись легковой автомобиль и фура. В аварии погиб человек, сообщили очевидцы.

«На 10-м километре Самотлорской дороги со стороны Радужного в сторону Нижневартовска произошло ДТП с летальным исходом. Столкнулись фура и легковой автомобиль», — рассказал URA.RU один из свидетелей ДТП.

По словам очевидцев, движение на дороге затруднено. На месте работают экстренные службы. В пресс-службе ГИБДД по ХМАО агентству URA.RU ответили, что подробности пока выясняют.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб.

Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»

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В ХМАО на дороге из Радужного в Нижневартовск столкнулись легковой автомобиль и фура. В аварии погиб человек, сообщили очевидцы. «На 10-м километре Самотлорской дороги со стороны Радужного в сторону Нижневартовска произошло ДТП с летальным исходом. Столкнулись фура и легковой автомобиль», — рассказал URA.RU один из свидетелей ДТП. По словам очевидцев, движение на дороге затруднено. На месте работают экстренные службы. В пресс-службе ГИБДД по ХМАО агентству URA.RU ответили, что подробности пока выясняют. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб. Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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