В ХМАО на дороге из Радужного в Нижневартовск столкнулись легковой автомобиль и фура. В аварии погиб человек, сообщили очевидцы.
«На 10-м километре Самотлорской дороги со стороны Радужного в сторону Нижневартовска произошло ДТП с летальным исходом. Столкнулись фура и легковой автомобиль», — рассказал URA.RU один из свидетелей ДТП.
По словам очевидцев, движение на дороге затруднено. На месте работают экстренные службы. В пресс-службе ГИБДД по ХМАО агентству URA.RU ответили, что подробности пока выясняют.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб.
Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»
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