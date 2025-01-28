28 января 2025

В Ханты-Мансийске школьные хоккейные корты открылись для посетителей

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Большинство школьных хоккейных кортов будут работать по выходным
Большинство школьных хоккейных кортов будут работать по выходным Фото:

На территории шести школ в Ханты-Мансийске (ХМАО) открылись хоккейные корты. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале.

«Каждый сможет попробовать себя в хоккее, а также просто покататься на коньках», — следует из сообщения. Хоккейные корты открылись на площадках школ №1, №2, №4, №8, №9 и гимназии №1.

В школах №2, №4 и №8 корты будут работать только по выходным. А в остальных перечисленных образовательных учреждениях — и в некоторые будние дни. Ежедневно с 18:00 до 20:00 открыт каток у школы №9, а по субботам и воскресеньям — с 14:00 до 20:30.

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На территории шести школ в Ханты-Мансийске (ХМАО) открылись хоккейные корты. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале. «Каждый сможет попробовать себя в хоккее, а также просто покататься на коньках», — следует из сообщения. Хоккейные корты открылись на площадках школ №1, №2, №4, №8, №9 и гимназии №1. В школах №2, №4 и №8 корты будут работать только по выходным. А в остальных перечисленных образовательных учреждениях — и в некоторые будние дни. Ежедневно с 18:00 до 20:00 открыт каток у школы №9, а по субботам и воскресеньям — с 14:00 до 20:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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