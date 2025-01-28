В Ханты-Мансийске школьные хоккейные корты открылись для посетителей

Большинство школьных хоккейных кортов будут работать по выходным
На территории шести школ в Ханты-Мансийске (ХМАО) открылись хоккейные корты. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале.
«Каждый сможет попробовать себя в хоккее, а также просто покататься на коньках», — следует из сообщения. Хоккейные корты открылись на площадках школ №1, №2, №4, №8, №9 и гимназии №1.
В школах №2, №4 и №8 корты будут работать только по выходным. А в остальных перечисленных образовательных учреждениях — и в некоторые будние дни. Ежедневно с 18:00 до 20:00 открыт каток у школы №9, а по субботам и воскресеньям — с 14:00 до 20:30.
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