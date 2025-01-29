В свердловские магазины поступило 20 тонн поддельного масла

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Продукцию изымут из оборота Фото:

В магазины Екатеринбурга и Свердловской области поставили 20 тонн поддельного сливочного масла, для производства которого использовалось дешевое сырье, что является грубым нарушением. Это обнаружили специалисты Россельхознадзора, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Благодаря анализу транзакций, оформленных производителями сырья, инспекторы выявили нарушение баланса сырья по объему и концентрации жира. Иными словами, продукция выработана из недостаточного объема сырья и с нарушением принципа прослеживаемости», — говорится в сообщении.

Как оказалось, производитель закупал дешевое сырье у партнеров из Тульской и Московской областей. Теперь его деятельность взяли на особый контроль, продукцию обязали забрать с полок магазинов.

Ранее у поставщика из Екатеринбурга выявили масло сомнительного производства. Предпринимателя уже ловили на подделке, что стало поводом для более тщательной проверки. Специалисты Россельхознадзора аннулировали девять деклараций на продукцию.

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В магазины Екатеринбурга и Свердловской области поставили 20 тонн поддельного сливочного масла, для производства которого использовалось дешевое сырье, что является грубым нарушением. Это обнаружили специалисты Россельхознадзора, рассказали в пресс-службе ведомства. «Благодаря анализу транзакций, оформленных производителями сырья, инспекторы выявили нарушение баланса сырья по объему и концентрации жира. Иными словами, продукция выработана из недостаточного объема сырья и с нарушением принципа прослеживаемости», — говорится в сообщении. Как оказалось, производитель закупал дешевое сырье у партнеров из Тульской и Московской областей. Теперь его деятельность взяли на особый контроль, продукцию обязали забрать с полок магазинов. Ранее у поставщика из Екатеринбурга выявили масло сомнительного производства. Предпринимателя уже ловили на подделке, что стало поводом для более тщательной проверки. Специалисты Россельхознадзора аннулировали девять деклараций на продукцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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