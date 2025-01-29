В свердловские магазины поступило 20 тонн поддельного масла

29 января 2025 в 18:51 Размер текста - 17 +

Продукцию изымут из оборота Фото: Денис Моргунов © URA.RU В магазины Екатеринбурга и Свердловской области поставили 20 тонн поддельного сливочного масла, для производства которого использовалось дешевое сырье, что является грубым нарушением. Это обнаружили специалисты Россельхознадзора, рассказали в пресс-службе ведомства. «Благодаря анализу транзакций, оформленных производителями сырья, инспекторы выявили нарушение баланса сырья по объему и концентрации жира. Иными словами, продукция выработана из недостаточного объема сырья и с нарушением принципа прослеживаемости», — говорится в сообщении. Как оказалось, производитель закупал дешевое сырье у партнеров из Тульской и Московской областей. Теперь его деятельность взяли на особый контроль, продукцию обязали забрать с полок магазинов. Ранее у поставщика из Екатеринбурга выявили масло сомнительного производства. Предпринимателя уже ловили на подделке, что стало поводом для более тщательной проверки. Специалисты Россельхознадзора аннулировали девять деклараций на продукцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В магазины Екатеринбурга и Свердловской области поставили 20 тонн поддельного сливочного масла, для производства которого использовалось дешевое сырье, что является грубым нарушением. Это обнаружили специалисты Россельхознадзора, рассказали в пресс-службе ведомства. «Благодаря анализу транзакций, оформленных производителями сырья, инспекторы выявили нарушение баланса сырья по объему и концентрации жира. Иными словами, продукция выработана из недостаточного объема сырья и с нарушением принципа прослеживаемости», — говорится в сообщении. Как оказалось, производитель закупал дешевое сырье у партнеров из Тульской и Московской областей. Теперь его деятельность взяли на особый контроль, продукцию обязали забрать с полок магазинов. Ранее у поставщика из Екатеринбурга выявили масло сомнительного производства. Предпринимателя уже ловили на подделке, что стало поводом для более тщательной проверки. Специалисты Россельхознадзора аннулировали девять деклараций на продукцию.