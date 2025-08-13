В Челябинске на северо-западе построят крупный микрорайон по проекту КРТ. Скрин

Высотные дома на северо-западе возведут по проекту КРТ
Высотные дома на северо-западе возведут по проекту КРТ

В Курчатовском районе на пересечении Бейвеля и Краснопольского проспекта Челябинска возведут новый микрорайон по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Всего построят четыре многоэтажных дома высотой от 9 до 26 этажей с детским садом на 66 мест и подземной автостоянкой. Площадь участка под застройку — более двух гектаров, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в целях реализации договора о комплексном развитии территории (КРТ) по инициативе правообладателя в границах земельных участков в Курчатовском районе Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии.

Как отмечается в документации, в микрорайоне появится подземно-наземная автостоянка с эксплуатируемой крышей на 260 мест. Инициатор проекта — ООО СЗ «Каскад». Согласно сервису «Сбис», компания основана в феврале 2016 года. Ее директор — Александр Ежиков, а соучредитель — Евгений Дементьев. В 2024 году выручка компании достигла 2,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,3 миллиарда.

На территории появятся жилые дома высотой до 24 этажей, детский сад и парковка


