На челябинском курорте Тургояк застройщик затопил дома соседей, отсыпав участок

В поселке Турогяк на берегу одноименного озера Челябинской области застройщик таунхаусов отсыпал свою территорию, в результате чего окрестные частные дома начало затапливать водой. Владельцы домов обратились в администрацию, где ответили, что уже не раз требовали вернуть территорию в первоначальный вид и сейчас планируют обращаться в суд.
«Уже больше года мы, жители поселка Тургояк, пытаемся через администрацию Миасского городского округа решить вопрос с затоплением наших земельных участков. Нас топит из-за поднятия земельного участка застройки таунхаусов по адресу: поселок Тургояк, переулок Ивановский, 1А», — рассказали владельцы домов в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Сельчане уточнили, что застройщик захватил соседний муниципальный участок земли и также засыпал его грунтом. В администрации Миасса им ответили, что разрешений на земляные работы застройщику не выдавалось.
«Застройщику ООО „СЗ КУРОРТНЫЙ ГОРОДОК“ было выдано два предписания на вывоз грунта с муниципальной земли. Первый до 31 декабря 2024 года, второй до 1 июня 2025 года, но вместо этого там продолжают завозить грунт, а нас продолжает топить», — добавляет автор сообщения.
В администрации Миасского городского округа уточнили, что по этому адресу действительно было дано разрешение на строительство. Но застройщик незаконно отсыпал дополнительные земли на улице Комитерна.
«Мы неоднократно направляли требования об устранении выявленных нарушений, однако они не были исполнены. Сейчас рассматривается вопрос о целесообразности направления искового заявления в суд о ликвидации незаконной отсыпки на участках, восстановлении плодородного слоя почвы и приведении участков в первоначальное состояние», — ответили в пресс-службе администрации округа.
Редакция URA.RU запросила комментарий у застройщика. Он будет опубликован сразу после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!