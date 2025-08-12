12 августа 2025

На границе Челябинской области с Казахстаном развернули назад 19 тонн слив. Фото

Запрещенный к ввозу груз состоял из слив, перца и древесного крепежного материала
Запрещенный к ввозу груз состоял из слив, перца и древесного крепежного материала Фото:

На челябинском участке госграницы с Казахстаном Россельхознадзор развернул обратно в Киргизию 19 тонн слив и сладкого перца. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, груз предназначался для москвичей.

«Запретили ввоз сборной партии растительной продукции общим весом более 19 тонн. Перевозчик привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ввоза», — пояснили URA.RU в офисе службы.

Причиной для возврата 16,5 тонны перца, 2,5 тонны слив и 200 кг крепежного материала послужило отсутствие информации о месте происхождения подкарантинной продукции на упаковке сливы. Это противоречит установленным фитосанитарным требованиям. Документальную проверку машины с продукцией из Таласской области Киргизии совместно проверили также специалисты погрануправления ФСБ и Челябинской таможни.

Накануне, 12 августа, стало известно, что проверяющие выявили 400 кг узбекских груш, зараженных калифорнийской щитовкой. Партию допустили до продажи.

