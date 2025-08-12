В Челябинске запустили заново реновацию на Копейском шоссе, начатую в 2022 году

В Челябинске запустили заново реновацию старого квартала на Копейском шоссе, хотя договор комплексного развития территории (КРТ) был заключен еще в 2022 году. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии города.
«Договор с ООО СЗ „ТрестЮг“ (100% уставного капитала принадлежит компании ООО „Магнитострой“ — прим. URA.RU) был расторгнут в связи с неисполнением инвестором условий. С региональным министерством архитектуры и градостроительства согласованы новые границы комплексного развития территории и опубликован новый проект решения на сайте мэрии», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.
Договор КРТ был заключен с ООО «ТрестЮг» еще в 2022 году. На территории вместо бараков планировалось возвести современный жилой комплекс со школой. Но за три года документация для обсуждения и утверждения не представлялась ни разу.
Новый проект охватывает территорию почти в два раза больше предыдущей — 21 гектар против 12,2 гектаров. КРТ будет проводиться в границах Копейского шоссе, улиц Обуховской, Туркменской и Уральской. Под снос, по проекту, попадают не только 19 жилых домов, но и гаражи, склады, школа-интернат №9. Новый проект рассчитан до 2028-2029 годов.
Глава Челябинска Алексей Лошкин ранее поручил ускорить реновацию территории на Копейском шоссе. Жители пяти аварийных домов уже более двух лет ждут расселения, заявил Лошкин 9 декабря на аппаратном совещании в мэрии, сообщил корреспондент URA.RU.
«Там проект с 2022 года, уже заканчивается 2024 год. Мы планируем, в том числе с помощью КРТ решать проблему ветхого жилья, а не решаем ее. В одностороннем порядке должно быть расторжение договора в случае его неисполнения со стороны подрядчика», — заявил глава Челябинска. В случае, если пункта об одностороннем расторжении со стороны администрации города нет в договоре, его надо внести, добавил Лошкин.
