Из Челябинска в Душанбе пытались незаконно вывезти 1,5 млн рублей

В аэропорту Челябинска таможенники обнаружили у пассажирки, вылетавшей в Таджикистан, почти 1,5 млн рублей наличными. О том, что на нее возбуждено административное дело, URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«В отношении женщины возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ. Предметом правонарушения стали более полумиллиона незадекларированных рублей. Наличные изъяты до решения суда», — сообщил начальник таможенного поста Александр Гордеев.
При досмотре ручной клади инспекторы нашли у 66-летней женщины 1 млн 367 тыс. рублей. Сумма превысила разрешённую к вывозу норму, эквивалентную десяти тысячам долларов США. Женщина утверждает, что не знала о необходимости оформлять декларацию и не обратила внимания на информирование и стенды с правилами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!