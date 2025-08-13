Напавший с ножом на сожительницу и ее сына челябинец хочет отправиться на СВО

Юрий Сорокин хочет искупить вину кровью Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинец Юрий Сорокин, осужденный на 14 лет за покушение на жизнь сожительницы и ее сына, планирует отправиться на СВО. Эту информацию URA.RU подтвердила адвокат Ольга Лепехина. «На стадии следствия и суда Сорокин говорил о желании подписать контракт с Минообороны РФ и отправиться в зону СВО. И это желание никуда не пропало», — сообщила URA.RU Лепехина. В скором времени Сорокин планирует подать соответствующее заявление. Уполномоченный орган рассмотрит его и в случае одобрения должен начаться процесс по подготовке всех необходимых документов. Сорокина осудили на 14 лет за покушение на сожительницу и ее сына. В январе, будучи пьяным, он пытался задушить женщину, с которой жил под одной крышей четыре года. После этого мужчина нанес не менее семи ударов ножом ее сыну. Окровавленный подросток сумел выбежать из квартиры и позвать помощь. Сорокина задержали

