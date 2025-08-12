Челябинские бактерии восстановили скульптуру из Калужской области

Челябинские бактерии восстановили скульптуру матери из Боровска (Калужская область). Как URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), биоматериал добавили в бетон.
«В состав инновационного бетона челябинские ученые ввели сенную палочку. Бактерия питается специально размещенной для нее в бетонной системе органической пищей — лактатом кальция», — пояснили URA.RU в вузе.
Работа над проектом началась после обращения Центра компетенции городской среды Боровска. Профессор ЮУрГУ Тамара Черных курировала работу, целью которой стало не только восстановление скульптуры, но и решение проблемы микротрещин в бетонных конструкциях. Деформации приводили к частым ремонтам. Визит команды Архитектурно-строительного института ЮУрГУ в Боровск включал замеры и мониторинг состояния статуи.
В Боровске побывали также директор НИИ перспективных материалов и технологии вуза Денис Винниксо со студентом университета Кириллом Горбачевских. Научная работа молодого человека посвящена этой теме.
Прежде скульптуру приходилось реставрировать каждые два года из-за особенностей конструкции и хронических повреждений. Как пояснил заведующий кафедрой строительных материалов и изделий ЮУрГУ Александр Орлов ,традиционные методы ремонта занимали много времени и ресурсов. Новый подход с использованием бактериального бетона обещает значительно сократить сроки и улучшить долговечность построек.
«Регенерация стройматериала идет в пять раз быстрее, чем при использовании традиционных решений. Если без бактерий бетон заращивает свои трещины спустя 50 циклов естественного намокания и высушивания, то при добавлении в его состав бактериального бульона полное самовосстановление бетона происходит уже через 10 циклов», — рассказали URA.RU в ЮУрГУ.
Исследователи вуза обнаружили, что благодаря продуцируемому бактерией неорганическому минералу плотность бетонной смеси повысится. Материал будет прочнее и устойчивее к растрескиванию.
Динамику плотности отреставрированных участков специалисты измеряют при помощи ультразвука. Нарастание этого показателя свидетельствует о том, что бактерии успешно функционируют и обеспечивают решение задачи самозалечивания внутри бетона. После первой недели твердения цементного раствора микротрещины, появление которых типично при использовании бетона традиционного состава, не возникли.
Центр компетенции городской среды и ученые ЮУрГУ разработали концепцию взаимодействия при работе над культурными наследием в соседнем городе Малоярославце. В дальнейшем планируется расширить применение бактерий в строительстве бетонных дорог и ремонте внешних поверхностей старых зданий.
