12 августа 2025

Челябинские бактерии восстановили скульптуру из Калужской области

Чтобы восстановить скульптуру, челябинцы отправились в Боровск
Чтобы восстановить скульптуру, челябинцы отправились в Боровск Фото:

Челябинские бактерии восстановили скульптуру матери из Боровска (Калужская область). Как URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), биоматериал добавили в бетон.

«В состав инновационного бетона челябинские ученые ввели сенную палочку. Бактерия питается специально размещенной для нее в бетонной системе органической пищей — лактатом кальция», — пояснили URA.RU в вузе.

Работа над проектом началась после обращения Центра компетенции городской среды Боровска. Профессор ЮУрГУ Тамара Черных курировала работу, целью которой стало не только восстановление скульптуры, но и решение проблемы микротрещин в бетонных конструкциях. Деформации приводили к частым ремонтам. Визит команды Архитектурно-строительного института ЮУрГУ в Боровск включал замеры и мониторинг состояния статуи.

В Боровске побывали также директор НИИ перспективных материалов и технологии вуза Денис Винниксо со студентом университета Кириллом Горбачевских. Научная работа молодого человека посвящена этой теме.

Прежде скульптуру приходилось реставрировать каждые два года из-за особенностей конструкции и хронических повреждений. Как пояснил заведующий кафедрой строительных материалов и изделий ЮУрГУ Александр Орлов ,традиционные методы ремонта занимали много времени и ресурсов. Новый подход с использованием бактериального бетона обещает значительно сократить сроки и улучшить долговечность построек.

«Регенерация стройматериала идет в пять раз быстрее, чем при использовании традиционных решений. Если без бактерий бетон заращивает свои трещины спустя 50 циклов естественного намокания и высушивания, то при добавлении в его состав бактериального бульона полное самовосстановление бетона происходит уже через 10 циклов», — рассказали URA.RU в ЮУрГУ.

Исследователи вуза обнаружили, что благодаря продуцируемому бактерией неорганическому минералу плотность бетонной смеси повысится. Материал будет прочнее и устойчивее к растрескиванию.

Динамику плотности отреставрированных участков специалисты измеряют при помощи ультразвука. Нарастание этого показателя свидетельствует о том, что бактерии успешно функционируют и обеспечивают решение задачи самозалечивания внутри бетона. После первой недели твердения цементного раствора микротрещины, появление которых типично при использовании бетона традиционного состава, не возникли.

Центр компетенции городской среды и ученые ЮУрГУ разработали концепцию взаимодействия при работе над культурными наследием в соседнем городе Малоярославце. В дальнейшем планируется расширить применение бактерий в строительстве бетонных дорог и ремонте внешних поверхностей старых зданий.

Раствор восстанавливает наружные и внутренние трещины
Раствор восстанавливает наружные и внутренние трещины
Фото:
Регенерация стройматериала идет в пять раз быстрее
Регенерация стройматериала идет в пять раз быстрее
Фото:

