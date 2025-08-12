На шоу Стинга и Backstreet Boys челябинцы раскупают билеты в ОАЭ и Казахстан

На концерты Стинга, Backstreet Boys и других звезд жители Челябинской области готовы отправиться в ОАЭ, Казахстан, Турцию и Грузию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», меломаны выбирают страны с безвизовым режимом или упрощенным получением виз.
«Челябинцы все чаще хотят совместить путешествие с посещением концертов мировых звезд. В 2025 году жители региона активнее всего искали билеты на выступления Джареда Лето, OneRepublic, Стинга, а в июле к этому списку прибавилась группа Backstreet Boys», — пояснили URA.RU в «МегаФоне».
Внимание к анонсам концертов Джареда Лето и OneRepublic уже в марте выросло на 39% по сравнению с февралем. После успешного выступления Backstreet Boys в Лас-Вегасе южноуральцы стали гораздо активнее искать информацию о выступлениях группы, увеличив свои запросы в 5,3 раза. Данные продемонстрировали, что интерес к международным перелетам во время проведения концертов возрастает на 10-15%.
Среди желающих совместить отдых с музыкальными событиями большую долю составили женщины — 51%. При этом основными потребителями развлекательных вояжей стали жители в возрасте 35-44 лет. На них пришлось 35% от общего числа интересующихся. Категория людей 25-34 лет заняла долю в 29%.
Стоимость самых дорогих авиабилетов, купленных пользователем одного из билетных ресурсов, превысила 140 тысяч рублей. Они были оформлены на даты выступления Стинга в ОАЭ.
