В аэропорту Челябинска задержаны рейсы в Казань и Москву

В аэропорту Челябинска на четыре часа задержан вылет рейса в Казань и на два часа в Москву. Также задержаны прилеты рейсов из Еревана и Сочи, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.
«Вылет рейса ИН 2257 Челябинск — Казань (авиакомпания Red Wings) по расписанию в 07:55, расчетное время — 11:25. Вылет рейса ДР 6570 Челябинск — Москва (авиакомпания „Победа“) задерживается с 14:00 до 16:00», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.
Также на пять часов задерживается прилет рейса из Еревана в Челябинск — с 05:45 до 10:35, авиакомпании Red Wings. И на два часа задержан прилет рейса из Сочи в Челябинск авиакомпании «Победа» — с 13:20 до 15:35.
Накануне аэропорты страны столкнулись с серьезными корректировками в расписании отправлений и с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Задержки были в аэропортах Ухты, Сочи, Санкт-Петербурга, Саратова и других городов.
