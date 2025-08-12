12 августа 2025

Власти одобрили строительство элитного ЖК рядом с ТРК «Горки» на месте челябинского Киргородка. Скрин

Элитный ЖК рядом с ТРК «Горки» построят на месте челябинского Киргородка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте старого барака в городе возведут 10-этажный дом
На месте старого барака в городе возведут 10-этажный дом Фото:

Челябинские власти одобрили строительство 10-этажного элитного дома на месте бывшего Киргородка недалеко от ТРК «Горки» и трамвайного депо №1. ЖК возведут на месте снесенного аварийного жилого здания, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капстроительства (многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития. Объект расположен по улице Артиллерийской, дом 91 в Тракторозаводском районе Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Согласно данным кадастровой карты, стоимость земли под застройку достигает 108 157 000 рублей. Дом возведут на земле площадью почти 2 000 квадратных метров. Инициатор проекта — компания ООО «Флагман», генподрядчик компании «Завидово». Именно «Завидово» будет строить элитный клубный дом — монолитно-кирпичное здание на Артиллерийской. По данным «Сбис», компания «Завидово» построила четыре жилых комплекса в Челябинске, еще шесть — на этапе строительства.

Площадь земли под застройку достигнет 1, 83 квадратных метров
Площадь земли под застройку достигнет 1, 83 квадратных метров
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские власти одобрили строительство 10-этажного элитного дома на месте бывшего Киргородка недалеко от ТРК «Горки» и трамвайного депо №1. ЖК возведут на месте снесенного аварийного жилого здания, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капстроительства (многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития. Объект расположен по улице Артиллерийской, дом 91 в Тракторозаводском районе Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Согласно данным кадастровой карты, стоимость земли под застройку достигает 108 157 000 рублей. Дом возведут на земле площадью почти 2 000 квадратных метров. Инициатор проекта — компания ООО «Флагман», генподрядчик компании «Завидово». Именно «Завидово» будет строить элитный клубный дом — монолитно-кирпичное здание на Артиллерийской. По данным «Сбис», компания «Завидово» построила четыре жилых комплекса в Челябинске, еще шесть — на этапе строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...