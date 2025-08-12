Челябинские власти одобрили строительство 10-этажного элитного дома на месте бывшего Киргородка недалеко от ТРК «Горки» и трамвайного депо №1. ЖК возведут на месте снесенного аварийного жилого здания, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капстроительства (многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития. Объект расположен по улице Артиллерийской, дом 91 в Тракторозаводском районе Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.
Согласно данным кадастровой карты, стоимость земли под застройку достигает 108 157 000 рублей. Дом возведут на земле площадью почти 2 000 квадратных метров. Инициатор проекта — компания ООО «Флагман», генподрядчик компании «Завидово». Именно «Завидово» будет строить элитный клубный дом — монолитно-кирпичное здание на Артиллерийской. По данным «Сбис», компания «Завидово» построила четыре жилых комплекса в Челябинске, еще шесть — на этапе строительства.
