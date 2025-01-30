У самолета Москва-Челябинск отключились двигатели

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С происшествием командир судна столкнулся в аэропорту «Баландино»
С происшествием командир судна столкнулся в аэропорту «Баландино» Фото:

У следовавшего по рейсу Москва-Челябинск самолета отключились двигатели. Это произошло на стоянке аэропорта пункта назначения.

«Командир воздушного судна 29 января в 14 часов 11 минут доложил о выключении двигателей на стоянке после запуска. Причиной стал отказ бортового компьютера», — сообщил telegram-канал Aviaincident.

Полет совершался на борту авиалайнера Airbus A320. После происшествия информацию передали в МВД, ФСБ, МЧС и транспортную прокуратуру.

При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями в компанию «Аэрофлот», которая владеет самолетом. Ответ будет опубликован после поступления.

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У следовавшего по рейсу Москва-Челябинск самолета отключились двигатели. Это произошло на стоянке аэропорта пункта назначения. «Командир воздушного судна 29 января в 14 часов 11 минут доложил о выключении двигателей на стоянке после запуска. Причиной стал отказ бортового компьютера», — сообщил telegram-канал Aviaincident. Полет совершался на борту авиалайнера Airbus A320. После происшествия информацию передали в МВД, ФСБ, МЧС и транспортную прокуратуру. При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями в компанию «Аэрофлот», которая владеет самолетом. Ответ будет опубликован после поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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