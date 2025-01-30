У самолета Москва-Челябинск отключились двигатели

У следовавшего по рейсу Москва-Челябинск самолета отключились двигатели. Это произошло на стоянке аэропорта пункта назначения.
«Командир воздушного судна 29 января в 14 часов 11 минут доложил о выключении двигателей на стоянке после запуска. Причиной стал отказ бортового компьютера», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
Полет совершался на борту авиалайнера Airbus A320. После происшествия информацию передали в МВД, ФСБ, МЧС и транспортную прокуратуру.
При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями в компанию «Аэрофлот», которая владеет самолетом. Ответ будет опубликован после поступления.
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