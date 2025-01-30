В Челябинске выделили деньги на продолжение строительства метротрама

Депутаты заксобрания Челябинской области выделило средства на продолжение строительства метротрамвая в областном центре. Поправки в бюджет региона депутаты внесли 30 января.
«Депутаты законодательного собрания одобрили поправки в областной бюджет на 2025 год. На реализацию региональных проектов „Комплексное развитие территории Челябинской агломерации, включая развитие транспортной инфраструктуры“ и „Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске“ направлено 744 миллиона 348 тысяч рублей», — сообщает корреспондент URA.RU.
Кроме того, на доплаты водителям скорой помощи выделено 130 миллионов 694 тысячи рублей. Также депутаты заксобрания утвердили новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в ЗСО, которые состоятся в сентябре этого года.
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