Уволенный из-за аварии поездов в Бердяуше начальник вернулся на работу в ЮУЖД

Уволенный после аварии с двумя составами в Бердяуше (Челябинская область) начальник златоустовского локомотивного депо Алексей Новиков вернулся на работу в Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД). Как URA.RU рассказал адвокат Андрей Морозов, его клиент смог взыскать с работодателя более миллиона рублей.
«Работодатель уволил моего доверителя за неоднократное неисполнение должностных обязанностей в начале июля 2024 года. В августе Новиков обратился в суд, потребовав восстановить его на работе, взыскать утраченный заработок за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда. Суд поддержал железнодорожника», — сообщил URA.RU Морозов.
Увольнение последовало вслед за аварией 12 февраля 2024 года. Пьяный машинист тепловоза Андрей Дремин вместе с помощником Александром Гайнановым на станции Бердяуш управляли тепловозом. Машина проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с другим поездом с последующим сходом с рельсов. Машинист допущен к управлению нетрезвым. По сговору с работником медицинской службы Дремин устроил так, что предрейсовое медицинское освидетельствование прошло другое лицо. Виновным в аварии сделали начальника депо.
Новикова обвинили в том, что дежурные по депо не контролировали прохождение работниками локомотивных бригад предрейсового инструктажа, не было рейдов наркологического контроля, плохо соблюдался график сменности, а работники отдыхали менее 12-ти часов. Также руководителю вменили непроведение деловых игр по маневровой работе и отсутствие профилактики безопасности движения поездов, не прослушивались и служебные переговоры. Со стороны руководителей ЮУЖД и дирекции тяги, на клиента, заметил Морозов, оказывалось психологическое давление. Новикову предложили варианты для продолжения работы, которые он счел унизительными.
В иске уволенного говорится, что работодатель искусственно создал видимость многочисленных нарушений. При этом часть из них вообще не входили в перечень должностных обязанностей Новикова. При применении дисциплинарных взысканий ЮУЖД не учла обстоятельства, при которых совершен проступок. Никто не взял в расчет и предшествующее поведение работника, его отношение к труду. Только за 2024 год Новикова наградили дважды: благодарностью регионального заксобрания и медалью РЖД за добросовестный труд на железнодорожном транспорте в течение 20 лет. В отраслевых соревнованиях депо на протяжении трех кварталов 2023 года занимало призовые места.
После восстановления на работе, Новиков посчитал, что продолжать работу в коллективе ЮУЖД и Южно-Уральской дирекции тяги не станет. Уволился с железной дороги по собственному желанию. Также теперь не работает здесь и Дремин. Бывшего машиниста суд признал виновным в аварии и приговорил в декабре 2024 года к полутора годам ограничения свободы.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУЖД. Ответ ожидается и будет опубликован по мере поступления.
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